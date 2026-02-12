Dursun Özbek'ten son dakika Icardi açıklaması! Arjantinli golcünün geleceğiyle ilgili konuştu

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, RAMS Park'ta düzenlenen sponsorluk anlaşmasının imza töreninde gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile arasında geçen konuşmaların sorulması üzerine Dursun Özbek, "Ben, Galatasaray Spor Kulübü’nün başkanıyım. İbrahim Bey de Türkiye Futbol Federasyonu başkanı. Şundan daha doğal, daha kabul edilebilir bir şey olamaz ki zaman zaman bir araya gelelim ve Türk futbolu hakkında, Türk futbolunun geleceği, problemleri hakkında konuşalım. Sanki ilk defa, benzetme yaparsak; nükleer barış anlaşması için uluslararası boyutla devletlerin başkanları bir araya gelmiş mantığıyla konuşuluyor. Sürekli yapılan toplantılardan birini yaptık o gün. Atfedilmek istenen husus kamuoyuna yansıdı. Galatasaray ile o konuyu ilişkilendirmek imkansız, olağan dışı bir şey. 3 sene art arda şampiyon olmuş bir takım. 4. senesinde lider olan bir takım. Şampiyonluğun en güçlü adayı. Finansal problemlerini çözmüş bir takım. Yaptırımlarına, tesisleşmesine hız veren bir takım. Kendi camiası içinde birliği, tek yürek olmayı, tek yumruk olmayı başarmış bir takım. Kendi camiası içinde sevgi iklimini, barışı oluşturmuş bir takım. Bu takımın başkanı, federasyon başkanına gidecek diyecek, 'Bizim camiamızın içinde sıkıntı var'. Bütün bu saydığım oluşumları yerine getirmiş, ne sıkıntısı olabilir. Galatasaray, o insanların hayal ettiği bir takım, Galatasaray’ı yönetenler de o insanların hayal ettiği tipte bir yönetici değildir. Herhalde karıştırdılar, hangi takım, hangi başkan. O konuda İbrahim Bey de orada, ona da sorabilirler. Onların hayal ettiği tarz konuşma ve diyalog söz konusu değil. Böyle bir konuşma olmaz, olamaz. Hiç kimse bulanık suda balık avlamaya kalkamasın. Hiç kimse bu tür işlerle Galatasaray’ı ilişkilendirmeye kalkmasın" diye cevap verdi.

ICARDI'NİN GELECEĞİYLE İLGİLİ KONUŞTU

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Arjantinli yıldız golcü Mauro Icardi'nin geleceğiyle ilgili de önemli değerlendirmelerde bulundu.

Icardi'nin sözleşmesinin biteceğinin hatırlatılmasının ardından Başkan Özbek, "Icardi çok değerli bir oyuncumuz. Bizde oynadığı sürece takıma verdiği katkı, takıma olana aidiyeti tartışılmaz. Sezon sonuna kadar kontratımız var. Icardi ile sezon bitiminde oturup, kendisiyle konuşacağız. Icardi özel ve önemli bir oyuncu. Galatasaray için çok önemli bir oyuncu. Bu konuyu hep gündemde tutmak doğru bir davranış biçimi değil. Hiçbir zaman bu tip değerlerinden Galatasaray herhangi problemli duruma gelmek istemez. Geçmişte de gelmemiştir. Sezon sonunda birçok şey netleştikten sonra Icardi ile oturup, konuşacağız. Kendisi bizim değerlimizdir. O zaman da beraber karşılıklı karar vereceğiz" dedi.

HAKKINDAKİ ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

Sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek, "Dursun Özbek para harcamıyor" şeklindeki söylemlerle ilgili de konuştu. Özbek, "Dursun Özbek geldiğinden beri ne yapmış, nasıl transfer yapmış, kimi getirmiş, özellikle bu sezon başına döner, ben kimsenin böyle bir şey söylediğini de düşünmüyorum. Sezon başında yapılan transferlerde ne yapmış Dursun Özbek? Harcadığımız bonservis parasına, kurduğumuz takımın değerine bunu söyleyen insanların bakması lazım. Şu anda takımızın 360 milyon Euro civarında değeri var. Ligdeki en değerli takım. Nasıl olmuş? 'Dursun Özbek para harcamıyor' şeyini kabul etmiyorum. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey söz konusu değil. Bence uydurulmuş bir şey" ifadelerini kullandı.

"TRANSFER BAKKALDAN ELMA, ŞEKER ALIR GİBİ Mİ YAPILIYOR?"

Ara transfer dönemlerinin, riskli dönem olduğunu aktaran Başkan Dursun Özbek, "İstediğiniz kalitedeki oyuncuyu her zaman bulamayabilirsiniz. Bu dönemde yaptığımız transfer planlaması son derece Galatasaray için başarılı olduğunu düşünüyorum. Galatasaray teknik ekibinin ve scout ekibinin tespit ettiği eksikler, transfer komitesinin önüne getirir, bu çerçevede başkan karar verir. 'Dursun Özbek transfere karar veriyor, bunu alalım, bunu almayalım', böyle bir şey yok. Evet, Dursun Özbek transferde son sözü söyler ama ona ışık tutan husus teknik ekibin, scout ekibinin, transferle ilgili arkadaşların onun önüne getirdiği, Galatasaray'ın koşullarına, o günkü ihtiyaçları çerçevesinde bir mutabakat oluşur, o transfer yapılır. O söylemi ben reddediyorum. O söylem, doğru bir söylem değil. O söylem, Galatasaray'a, Galatasaray başkanına veya bana yakışan bir söylem değil. Onu söyleyenlere sezon başına dönüp yapılan transferlerin miktarına bakarlarsa bu söylediğim daha fazla anlam kazanır. Sezon başında planlamanızı yaparsınız. Transfer planlamasında nokta transferler için son derece iyi çalıştık. Tek bir alternatifimiz yok. Her durum için alternatiflerimiz var. Galatasaray ara transfer döneminde teknik kadronun talep ettiği hedeflere ulaşmıştır" değerlendirmesinde bulundu.

Transferleri teknik ekibin raporu doğrultusunda yaptıklarını ifade eden Dursun Özbek, "Transfer bakkaldan elma, şeker alır gibi mi yapılıyor? Transfer maliyeti çerçevesinde mi değerlendirilir. Transfer fiyata göre yapılan bir şey mi yok performans değerlendirilmesiyle yapılan bir şey mi? Onun için bu işleri olduğundan farklı boyutlara getirmek üzere çalışmayın. Biz gerek transfer döneminde gerekse Galatasaray’ın özellikle Şampiyonlar Ligi’nde ve ligdeki yarışma durumu itibarıyla bize teknik ekibin getirdiği rapor doğrultusunda istedikleri bütün transferleri yaptık. Transfer işi, değerlendirme işidir" diyerek sözlerini tamamladı.