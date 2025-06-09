Dusan Tadic ve Ajax krizi!

Dusan Tadic'in transfer hikâyesi an itibarıyla daha da karıştı. Ajax'ın uzun zamandır ilgilendiği Dusan Tadic, eski takımına dönmek yerine farklı alternatifleri gündemine aldı.

Dusan Tadic transferi için Yunanistan basınından farklı bir iddia geldi. Eski kulübü Ajax'ı beklemeye alan Dusan Tadic, Yunanistan başta olmak üzere farklı seçenekleri değerlendiriyor.

DUSAN TADIC TRANSFERİNDE SÜRPRİZ SÜREÇ

Fenerbahçe'nin sözleşme yenilemediği Dusan Tadic, eski kulübü Ajax'a imza atma konusunda aceleci davranmıyor. Yunanistan ve Sırbistan ile birlikte tüm ihtimalleri değerlendiren Dusan Tadic, Ajax'tan biraz daha zaman istedi ve başka takımlar için açık kapı bıraktı.

DUSAN TADIC VE FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 53 maça çıkan Dusan Tadic, 13 gol ve 18 asistlik katkı sağlamıştı.