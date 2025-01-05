Dusan Tadic'ten kendisi ıslıklayan taraftara cevap: Negatif enerji oluyor!

05 Ocak 2025 23:21 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 23:24

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler evinde Akdeniz temsilcisini En-Nesyri'nin attığı 2 golle mağlup etmeyi başardı. Maçın içinde tribünlerden bazı oyunculara tepkiler geldi. Oyundan çıkarken taraftarın bir bölümü tarafından ıslıklanan Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, tepkilere cevap verdi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında oynadığı maçta, kendi sahasında Hatayspor’u 2-1’lik skorla mağlup etti.

Maçın henüz başında sahaya çıkan takımların anonsu yapılırken, tribünlerden yönetimi hedef alan protestolar yükseldi. Taraftarlar, "Yönetim istifa!" sloganlarıyla tepkilerini dile getirdi.

TADIC'TEN TEPKİLERE CEVAP!

Mücadelenin bir bölümünde Fenerbahçe​'nin orta sahası Dusan Tadic oyundan çıkarken ıslıklandı. Bazı taraftarların da alkışla eşlik ettiği durum hakkında Tadic'ten açıklama geldi.

Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Tadic, "Biraz uzun bir araydı. Çok iyi idmanlar yaptık. Oyuncular arası enerji iyiydi. İyi antrenmanlar yaptık arada. En önemlisi galibiyetti." ifadelerini kullandı.

"TEPKİ GELİNCE AKLIMIZI KAYBEDİYORUZ"

Tadic, "Bu çok önemli bir konu. Taraftarları anlamalıyız. 10 yıl boyunca şampiyon olamadık, çok hayal kırıklığı yaşadılar. Diğer yandan her oyuncuya destek vermeleri çok önemli, çünkü destekleri güç veriyor. Zor anda oyuncuyu ıslıklarsan negatif enerji oluyor. Gol yedikten sonra tepki gelince aklımızı kaybediyoruz, çılgınca şeyler yapmamamız gerekiyor. Daha sakin olmalıyız, hem bizler hem taraftarlar. Birlikte olursak bir şeyler başarabiliriz. Bugüne kadar bizi çok iyi desteklediler. Bir şey diyemeyiz" dedi.