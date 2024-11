Fenerbahçeli Dusan Tadic’ten ayrılık sözleri: Güler yüzle hatırlasınlar! 

19 Kasım 2024 22:22 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 22:30

Fenerbahçe’nin deneyimli Sırp yıldızı Dusan Tadic, kulüp kariyerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Her gittiği kulüpte elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını ifade eden Tadic, Fenerbahçe’de de aynı özveriyi göstermeye devam edeceğini vurguladı. Tadic'i Fenerbahçe'den ayrılık sözleri de sosyal medyada dikkat çekti.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe​'ye imza atan ve taraftarların gönlünde taht kuran sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu Dusan Tadic, Fenerbahçe ve futbol kariyeri hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli oyuncu, kariyerinde bulunduğu her kulübe minnettar olduğunu belirterek, "Oynadığım her kulübe elimden geleni verdim ve her durumdan bir şeyler öğrenmeye çalıştım. Kariyeriniz sona erdiğinde, geriye dönüp bu deneyimleri analiz ediyorsunuz. Önemli olan güzel anılar bırakmak ve insanların yüzünde bir gülümseme oluşturabilmek" dedi.

DUSAN TADIC: FENERBAHÇE'DEN AYRILDIĞIMDA...

YouTube platformunda Totem kanalına konuşan Tadic, "Maceran Fenerbahçe'de devam ediyor. Çok uzun bir yolculuk ama özetlemek istersen ne dersin?" sorusuna ise dikkat çeken bir cevap verdi.

Gelecekte Fenerbahçe’den ayrıldığında da güzel anılarla hatırlanmayı umduğunu belirten Tadic'in açıklaması şu şekilde:

"Gittiğiniz her kulüpte elinizden geleni yapmak istersiniz. Ben de oynadığım kulüplerde her zaman her şeyimi vermeye çalışırım. Bunu yaptığımı ve elimden geleni de verdiğimi düşünüyorum. Önemli olan da bu. Oynadığım her kulübe minnettarım. Çünkü içinde bulunduğunuz her durumdan bir şeyler öğreniyorsunuz. Kariyeriniz sonlandığında da bu tür şeyleri analiz edersiniz.

"ÖNEMLİ OLAN GÜZEL ANILAR BIRAKMAK"

Benim için önemli olan güzel anılar bırakmak. İnsanların yüzünde gülümseme bırakmak isterim. Bir gün Fenerbahçe'den de ayrıldığımda umarım güzel anılar bırakmış ve insanlar tarafından güler yüzle hatırlanıyor olurum. Burada çalışanlar benimle çalışmanın bir zevk olduğunu düşünürler umarım. Tabii aynı şey benim için de geçerli."