Ebrar Karakurt imzayı attı ve Sultanlar Ligi'ne döndü!

İstanbul
Ebrar Karakurt, yıllar sonra Sultanlar Ligi'ne döndü. Milli smaçör, an itibarıyla Eczacıbaşı Dynavit ile resmi sözleşme imzaladı.
Ebrar Karakurt için Sultanlar Ligi serüveni yeniden başlıyor. Başarılı voleybolcu Ebrar Karakurt, Eczacıbaşı Dynavit formasıyla yeniden Sultanlar Ligi'nde sahne alacak.
Eczacıbaşı Dynavit, 2 sezondur Rusya takımlarından Lokomotiv Kaliningrad forması giyen Ebrar Karakurt'u transfer etti. VakıfBank altyapısında yetişen 25 yaşındaki oyuncu; kariyerinde Bursa, Türk Hava Yolları ve Igor Gorgonzola Novara formaları giymişti.
"Milli takımımızın başarılı smaçörü, filenin sınır tanımayan yıldızı Ebrar Karakurt, dört yıl sonra Vodafone Sultanlar Ligi'ndeki yeni evinde!"
https://x.com/EczacibasiSK/status/1930278381297242320