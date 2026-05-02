Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Eczacıbaşı Dynavit, Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi! Temsilcimiz Scandicci'yi mağlup etti

CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final maçlarının heyecanı yaşanıyor. Organizasyonda ikinci yarı final maçında Türkiye'yi temsil eden Eczacıbaşı Dynavit ile İtalya ekibi Scandicci karşı karşıya geldi. Eczacıbaşı, rakibini 3-2 mağlup ederek adını Şampiyonlar Ligi'nde finale yazdırdı ve VakıfBank'ın rakibi oldu. CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi'nde VakıfBank ile Eczacıbaşı arasındaki Türk finali, yarın saat 20.00'de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.05.2026
saat ikonu 23:24
|
GÜNCELLEME:
02.05.2026
saat ikonu 23:24

CEV Zeren Group 'nde Dörtlü Final maçlarının heyecanı yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final maçları, İstanbul'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanıyor.

Eczacıbaşı Dynavit, Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi! Temsilcimiz Scandicci'yi mağlup etti

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde Scandicci'yi 3-2 yenerek finale yükseldi ve finalde VakıfBank ile karşılaşacak.
Eczacıbaşı Dynavit, Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final yarı final maçında İtalyan temsilcisi Scandicci ile karşılaştı.
Maçın ilk setini Scandicci 25-20 kazanarak 1-0 öne geçti.
Eczacıbaşı Dynavit, ikinci seti 25-20 kazanarak skoru 1-1'e getirdi.
Üçüncü seti 25-17 kazanan Eczacıbaşı Dynavit 2-1 öne geçti.
Dördüncü seti Scandicci 25-21 kazanarak skoru 2-2 yaptı.
Karşılaşmanın final setini 15-8 kazanan Eczacıbaşı Dynavit maçı 3-2 kazandı.
Finalde Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank ile karşılaşacak.
VakıfBank, Imoco'yu 3-2 yenerek finale yükseldi.
Bu eşleşme, Şampiyonlar Ligi tarihindeki ikinci Türk finali olacak.
Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden , yarı final ikinci maçında İtalyan temsilcisi Scandicci ile karşı karşıya geldi.

Scandicci, maça iyi başladı. İtalyan ekibinin üstün oyunu karşısında Eczacıbaşı Dynavit, skor 7-3 iken mola aldı. Moladan dönüşte de turuncu-beyazlılar karşısında etkili performansını sürdüren Scandicci, ilk seti 25-20 alarak 1-0 öne geçti.

Eczacıbaşı, ikinci sete üst üste bulduğu sayılarla iyi bir giriş yaptı. Stysiak'ın etkili oyununa Ebrar Karakurt'un da dahil olmasıyla turuncu-beyazlılar, set boyunca üstünlüğü rakibine bırakmadı. Eczacıbaşı, ikinci seti 25-20 kazandı ve skoru 1-1'e getirdi.

Üçüncü set başa baş bir oyunla başladı. Setin ilerleyen bölümünde Stysiak, Jack-Kısal ve Ebrar Karakurt'un performansının yanı sıra rakibin hatalarıyla oyuna ağırlığını koyan Eczacıbaşı, 21-13'lük üstünlük sağladı. Turuncu-beyazlılar, seti 25-17 alarak 2-1 öne geçti.

Dördüncü set çekişmeli bir oyuna sahne oldu. Başa baş geçen karşılaşmada Scandicci, set sonunu iyi oynadı. İtalyan ekibi, seti 25-21 önde tamamladı ve skoru 2-2 yaptı.

Final setinde de büyük çekişme yaşandı. File önünde ve çaprazda Ebrar Karakurt ile etkili olan Eczacıbaşı Dynavit, 6-3'lük üstünlüğü yakaladı ve İtalyan ekibi mola aldı. Moladan dönüşte de farkın kapanmasına izin vermeyen turuncu-beyazlılar, seti 15-8, maçı da 3-2 kazandı ve Şampiyonlar Ligi'nde adını finale yazdırdı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE TÜRK FİNALİ OYNANACAK

CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde rakiplerini saf dışı bırakan ile Eczacıbaşı Dynavit, yarın saat 20.00'de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki finalde kozlarını paylaşacak.

Imoco'yu 3-2 yenen VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki 7. şampiyonluğunu İstanbul'da kazanmaya çalışacak. Sarı-siyahlı takım, organizasyonda 2011, 2013, 2017, 2018, 2022 ve 2023'te şampiyonluk ipini göğüsledi. Giovanni Guidetti'nin çalıştırdığı sarı-siyahlılar, bu sezon namağlup şekilde finale yükseldi. VakıfBank, kupayı kazanması halinde turnuvanın en çok şampiyon olan üçüncü takımı Volley Bergamo'yu (7) yakalayacak.

Scandicci'yi 3-2 ile geçen Eczacıbaşı Dynavit ise CEV Şampiyonlar Ligi'nde 2. kez kupayı müzesine götürmek için sahaya çıkacak. Giulio Cesare Bregoli yönetimindeki turuncu-beyazlılar, 2015 yılında Polonya'da düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunu şampiyonlukla tamamladı.

VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi finalinde ikinci kez karşı karşıya gelecek. Bu eşleşme aynı zamanda Şampiyonlar Ligi tarihindeki ikinci Türk finali olacak. Organizasyonda Türk temsilcileri, 2022-2023 sezonunda oynanan final maçında kozlarını paylaşmıştı. Rakibini 3-1 mağlup eden VakıfBank, Şampiyonlar Ligi kupasını 6. kez müzesine götürmüştü.

#Voleybol
#şampiyonlar ligi
#vakıfbank
#eczacıbaşı dynavit
#Türk Finali
#Spor
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
