Ederson eleştirilere cevap verdi: "Ailelerimize hakaret olmaması çok önemli"

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor ile Fenerbahçe karşılaştı. Sarı lacivertli yıldızlar, farklı galibiyet sonrasında kritik söylemlerde bulundu.

Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanında 4-0 kazandı. Mücadelede öne çıkan yıldızlardan Ederson, maç sonunda hakkındaki eleştirileri de yorumladı.

Fenerbahçe'nin Kayserispor deplasmanında 4-0 kazandığı maç sonrası Ederson, Talisca ve Kante açıklamalarda bulundu.
Ederson, maç sonrası eleştirilere cevap vererek ailelere hakaret olmamasının önemli olduğunu belirtti.
Talisca, bu sezon 10 numara yerine daha çok 9 numara pozisyonunda oynamasıyla ilgili konuştu ve istatistiklerin kendisi için önemli olmadığını söyledi.
Kante, her geçen gün daha iyiye gitmek ve takım arkadaşlarını daha iyi tanımak istediğini ifade etti.
FENERBAHÇE'DE EDERSON'DAN ELEŞTİRİLERE CEVAP: "AİLELERİMİZE HAKARET OLMAMASI ÇOK ÖNEMLİ"

"Bugün takım olarak performansımız sonuca yansıdı. Güzel bir galibiyet elde ettik. İyi oynadık. Hata yapmamamız gereken, ligin son dönemindeyiz. Hata lüksümüz yok. Tekrar iyi oynayarak kazanmak çok önemli. Benim her zaman motivasyonum yüksek. Hayatta bazen işler iyi bazen kötü gider ama ben çalışmaktan ve elimden geleni yapmaktan hiç vazgeçmedim. Eleştiriler normaldir. Taraftarlar hep kazanmayı ister. Kazanamayınca eleştiriler normal. Uzun aradan sonra şampiyonluk istiyorlar. Ailelerimize hakaret olmaması çok önemli. Hakaret olmadığı sürece eleştiri olabilir."

ANDERSON TALISCA POZİSYONUNUNDAKİ DEĞİŞİKLİĞİ VURGULADI

"Kendi adıma çok mutluyum. Yeni şeyler öğrendim bu sezonda. Ben hayatım boyunca 10 numara oynadım. Bu sezon daha çok 9 numaraydım. Bunu takım için hedeflerimiz için yaptım. Elimden geleni gösterdim. 9 numara pozisyonunda da elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Goller atıyorum. Takımın performansından mutluyum. İyi oynadık. Hocamızın istediklerini yaptık. Topu tuttuk, hızlıca geri kazandık. Taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Ben hiçbir zaman istatistikler için endişelenmedim. Benim tek isteğim ailem ve takımımla mutlu olmak."

N'GOLO KANTE'DEN POZİTİF YAKLAŞIM

"Her geçen gün daha iyiye gitmek istiyorum. Aynı zamanda her geçen gün takım arkadaşlarımı, ligi daha iyi tanıyorum. Golüm için galibiyet için mutluyum. Hocamız, bizlerden orta sahaların yapması gerekenleri istiyor. Bizler de yapmaya çalışıyoruz. Matteo Guendouzi kalitesi yüksek bir oyuncu. Onunla oynadığım için mutluyum. Diğer takım arkadaşlarım da öyle... Bu şekilde emin adımlarla yolumuza devam etmek istiyoruz."

