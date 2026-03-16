Ederson ve Sara'ya milli davet

Futbolda milli maçlar için liglere verilecek ara öncesi Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, kadroya çağırdığı isimleri duyurdu.

Milli arada 26 Mart'ta Fransa ve 1 Nisan'da Hırvatistan ile hazırlık maçlarına çıkacak Brezilya'nın kadrosu açıklandı. Fenerbahçe'nin kalecisi Ederson ile Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Gabriel Sara da kadroda yer aldı.

Brezilya Milli Takımı'nın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Alisson, Bento, Ederson

Defans: Marguinhos, Magalhaes, Leo Pereira, Bremer, Ibanez, Wesley, Alex Sandro, Danilo, Douglas Santos

Orta saha: Casemiro, Fabinho, Andrey Santos, Danilo, Gabriel Sara

Forvet: Vinicius Junior, Raphinha, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Luiz Henrique, Endrick, Igor Thiago, Rayan.