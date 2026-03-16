SON DAKİKA!
Fenerbahçe'de Talisca müjdesi! Sakatlığıyla ilgili yeni gelişme

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın akşam sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler müsakanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamlarken sakatlığını atlatan Brezilyalı yıldız Anderson Talisca da takımla çalıştı.

Fenerbahçe'de Talisca müjdesi! Sakatlığıyla ilgili yeni gelişme
GİRİŞ:
16.03.2026
saat ikonu 20:43
Trendyol Süper Lig'de 27. hafta maçları oynanacak. Ligin 26. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup olan ve lider Galatasaray'ın 7 puan gerisine düşerek şampiyonluk yarışında ağır yara alan Fenerbahçe, 27. hafta maçında yarın akşam saat 20.00'de sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe, Gaziantep FK ile oynayacağı kritik mücadelenin hazırlıklarını bugün Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

Salonda yapılan core hareketleriyle başlayan idmanın, ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam ettiği aktarıldı. Antrenmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdiği kaydedildi.

Bu idmanla çalışmalarını tamamlayan Fenerbahçe, maç için kampa girdi.

TALISCA TAKIMLA ÇALIŞTI

Fenerbahçe'nin Brezilyalı hücum oyuncusu Anderson Talisca da sakatlığını atlatmasının ardından takımla çalışmalara başladı. Talisca'nın, Gaziantep FK ile oynanacak maçın kadrosunda yer alması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Talisca müjdesi! Sakatlığıyla ilgili yeni gelişme

Talisca, sarı-lacivertlilerin 23 Şubat'ta Kasımpaşa ile oynadığı maçın ardından sakatlanmış ve son 5 karşılaşmada forma giyememişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Türkiye Romanya maçı ne zaman Milli ara hangi tarihe geliyor?
Süper Lig şampiyonunu duyurdular! Yayımlanan istatistik oldukça dikkat çekti
