Süper Lig şampiyonunu duyurdular! Yayımlanan istatistik oldukça dikkat çekti

Trendyol Süper Lig'de nefesler tutuldu, şampiyonun belirlenmesine sayılı haftalar kaldı. Fenerbahçe'nin yaşadığı puan kayıplarının ardından hata yapmayan Galatasaray, puanını 64'e yükseltti. Cimbom, en yakın rakipleri Fenerbahçe ve Trabzonspor ile arasındaki farkı 7 puana çıkardı.
Üst üste 4. şampiyonluk için yoluna kararlılıkla devam eden Galatasaray, Süper Lig'de kalan 8 maçın 6'sını kazanması halinde rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.
Veri sitesi Football Meets Data da Süper Lig'i simüle ederek Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimalini açıkladı. Verilere göre; sarı-kırmızılıların bu sezonu yüzde 92 ihtimalle zirvede tamamlayacağı ve üst üste 4. şampiyonluğunu ilan edeceği ifade edildi.
Fenerbahçe'nin ise şampiyonluk yüzdesi 6 olarak verilirken, son haftalarda büyük çıkış yakalayan Trabzonspor'un yüzdesi 2 olarak gösterildi.