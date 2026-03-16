Süper Lig şampiyonunu duyurdular! Yayımlanan istatistik oldukça dikkat çekti

Süper Lig'de şampiyonun belirlenmesine haftalar kala çarpıcı bir istatistik paylaşıldı. Veri sitesi Football Meets Data, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimalini açıkladı. İşte o veriler...

Süper Lig şampiyonunu duyurdular! Yayımlanan istatistik oldukça dikkat çekti
Trendyol Süper Lig'de nefesler tutuldu, şampiyonun belirlenmesine sayılı haftalar kaldı. Fenerbahçe'nin yaşadığı puan kayıplarının ardından hata yapmayan Galatasaray, puanını 64'e yükseltti. Cimbom, en yakın rakipleri Fenerbahçe ve Trabzonspor ile arasındaki farkı 7 puana çıkardı.

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe'nin puan kayıpları sonrası en yakın rakipleriyle arasındaki farkı 7 puana çıkararak şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.
Galatasaray, kalan 8 maçın 6'sını kazanırsa rakiplerinin sonuçlarına bakmaksızın şampiyon olacak.
Veri sitesi Football Meets Data'ya göre Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimali %92 olarak hesaplandı.
Fenerbahçe'nin şampiyonluk yüzdesi %6, Trabzonspor'un ise %2 olarak belirtildi.
GALATASARAY YİNE TARİH YAZMAYA ÇOK YAKIN

Üst üste 4. şampiyonluk için yoluna kararlılıkla devam eden Galatasaray, Süper Lig'de kalan 8 maçın 6'sını kazanması halinde rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.

ŞAMPİYONLUĞU İÇİN ÇARPICI İSTATİSTİK

Veri sitesi Football Meets Data da Süper Lig'i simüle ederek Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimalini açıkladı. Verilere göre; sarı-kırmızılıların bu sezonu yüzde 92 ihtimalle zirvede tamamlayacağı ve üst üste 4. şampiyonluğunu ilan edeceği ifade edildi.

FENERBAHÇE YÜZDE 6'DA KALDI

Fenerbahçe'nin ise şampiyonluk yüzdesi 6 olarak verilirken, son haftalarda büyük çıkış yakalayan Trabzonspor'un yüzdesi 2 olarak gösterildi.

