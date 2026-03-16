Tedesco'yu Mourinho kurtardı! Kovulmama nedeni belli oldu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
F.Bahçe’de başkan Sadettin Saran, Karagümrük yenilgisi akabinde yönetim kurulunu ‘acil’ koduyla toplantıya çağırmıştı. Toplantı öncesinde teknik direktör Tedebco ile sportif direktör Devin Özek’i dinleyen Saran, yönetim toplantısında bu ikilinin durumunu oylamaya sundu.
Yöneticilerin çoğu ‘gitsinler’ görüşündeydi ancak bu hamleyi engelleyen çok önemli bir tehdit vardı. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; UEFA kıskacı haberi sarı lacivertlilerin elini kolunu bağlıyordu.
UEFA, başta Jose Mourinho’nun 10,5 milyon avroluk tazminatının yanı sıra Kerem Aktürkoğlu ve Milan Skriniar’ın sözleşmeleriyle ilgili olarak yazılı savunma istemişti. Bu dosyalardan yüklü miktarda para cezası, hatta Avrupa kupalarına katılamama riskiyle karşı karşıya bulunan Fenerbahçe’de başkan Sadettin Saran, Tedesco ve ekibinin 6 milyon avroluk tazminat krizini göze alamayarak “Tedesco ve Özek’le yola devam kararı aldık. Bir daha böyle olmayacak. Gerekli ültimatomlar verildi” açıklamasını yaptı.
Saran’ın Tedesco ile yaptığı görüşmede “İstifa et!” dediği ancak İtalyan teknik adamın buna yanaşmadığı iddia edildi. Ayrılığın tazminatsız gerçekleşmeyeceği anlaşılınca ‘devam’ kararı alındı.