Tedesco'yu Mourinho kurtardı! Kovulmama nedeni belli oldu

Fenerbahçe’de teknik direktör bilmecesi sürüyor. Sarı-lacivertlilerde Domenico Tedesco ile yolların ayrılması gündeme gelse de kulübün karşısına UEFA kıskacı ve tazminat engeli çıktı. İşte detaylar ve perde arkası...

KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
16.03.2026
saat ikonu 10:46
|
GÜNCELLEME:
16.03.2026
saat ikonu 10:50

F.Bahçe’de başkan Sadettin Saran, Karagümrük yenilgisi akabinde yönetim kurulunu ‘acil’ koduyla toplantıya çağırmıştı. Toplantı öncesinde teknik direktör Tedebco ile sportif direktör Devin Özek’i dinleyen Saran, yönetim toplantısında bu ikilinin durumunu oylamaya sundu.

Yöneticilerin çoğu ‘gitsinler’ görüşündeydi ancak bu hamleyi engelleyen çok önemli bir tehdit vardı. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; UEFA kıskacı haberi sarı lacivertlilerin elini kolunu bağlıyordu.

MOURİNHO ETKİSİ

UEFA, başta Jose Mourinho’nun 10,5 milyon avroluk tazminatının yanı sıra Kerem Aktürkoğlu ve Milan Skriniar’ın sözleşmeleriyle ilgili olarak yazılı savunma istemişti. Bu dosyalardan yüklü miktarda para cezası, hatta Avrupa kupalarına katılamama riskiyle karşı karşıya bulunan Fenerbahçe’de başkan Sadettin Saran, Tedesco ve ekibinin 6 milyon avroluk tazminat krizini göze alamayarak “Tedesco ve Özek’le yola devam kararı aldık. Bir daha böyle olmayacak. Gerekli ültimatomlar verildi” açıklamasını yaptı.

İSTİFAYI KABUL ETMEDİ

Saran’ın Tedesco ile yaptığı görüşmede “İstifa et!” dediği ancak İtalyan teknik adamın buna yanaşmadığı iddia edildi. Ayrılığın tazminatsız gerçekleşmeyeceği anlaşılınca ‘devam’ kararı alındı.

