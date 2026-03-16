Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu! İşte maçlarda düdük çalacak isimler

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu heyecanı 27. hafta maçlarıyla devam edecek. Liglere verilecek milli ara öncesinde 27. hafta karşılaşmalarının bu hafta içi oynanması kararlaştırılmıştı. Ligde 27. hafta müsabakaları 17 Mart Salı, 18 Mart Çarşamba ve 19 Mart Perşembe günü oynanacak.

Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray ve UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden Samsunspor'un 27. haftada oynayacağı karşılaşmalar ise bu takımların son 16 turu rövanş maçlarına denk geldiği için ileri bir tarihe ertelenmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamada, Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak 7 karşılaşmanın hakemleri duyuruldu.

Buna göre maçlarda görev alacak hakemler şöyle:

Yarın:

20.00 | Fenerbahçe-Gaziantep FK: Kadir Sağlam

18 Mart Çarşamba:

16.00 | Corendon Alanyaspor-Kocaelispor: Yiğit Arslan

20.00 | RAMS Başakşehir-Hesap.com Antalyaspor: Reşat Onur Coşkunses

20.00 | ikas Eyüpspor-Trabzonspor: Oğuzhan Çakır

19 Mart Perşembe:

16.00 | Zecorner Kayserispor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler

20.00 | Beşiktaş-Kasımpaşa: Batuhan Kolak

20.00 | TÜMOSAN Konyaspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği: Ali Yılmaz