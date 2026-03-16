Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu! İşte maçlarda düdük çalacak isimler

Trendyol Süper Lig'de heyecan 27. hafta, bu hafta içi oynanacak maçlarla devam edecek. Ligin 27. haftasında karşılaşmalar salı, çarşamba ve perşembe günü oynanacak. Ligin 27. haftasında oynanacak 7 maçta düdük çalacak hakemler açıklandı.

Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu! İşte maçlarda düdük çalacak isimler
GİRİŞ:
16.03.2026
saat ikonu 20:23
|
GÜNCELLEME:
16.03.2026
saat ikonu 20:23

'de 2025-2026 sezonu heyecanı 27. hafta maçlarıyla devam edecek. Liglere verilecek milli ara öncesinde 27. hafta karşılaşmalarının bu hafta içi oynanması kararlaştırılmıştı. Ligde 27. hafta müsabakaları 17 Mart Salı, 18 Mart Çarşamba ve 19 Mart Perşembe günü oynanacak.

Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray ve UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden Samsunspor'un 27. haftada oynayacağı karşılaşmalar ise bu takımların son 16 turu rövanş maçlarına denk geldiği için ileri bir tarihe ertelenmişti.

Türkiye Federasyonu () Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamada, Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak 7 karşılaşmanın hakemleri duyuruldu.

Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu! İşte maçlarda düdük çalacak isimler

Buna göre maçlarda görev alacak şöyle:

Yarın:

20.00 | Fenerbahçe-Gaziantep FK: Kadir Sağlam

18 Mart Çarşamba:

16.00 | Corendon Alanyaspor-Kocaelispor: Yiğit Arslan
20.00 | RAMS Başakşehir-Hesap.com Antalyaspor: Reşat Onur Coşkunses
20.00 | ikas Eyüpspor-Trabzonspor: Oğuzhan Çakır

19 Mart Perşembe:

16.00 | Zecorner Kayserispor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler
20.00 | Beşiktaş-Kasımpaşa: Batuhan Kolak
20.00 | TÜMOSAN Konyaspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği: Ali Yılmaz

