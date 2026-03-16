Spor
Gençlerbirliği'nden Beşiktaş maçının hakemine tepki! "Bu işte bir kötülük var"

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından başkent ekibi, müsabaka hakemlerine yönelik sert bir açıklama yayımladı. "Bu işte bir kötülük var" başlığıyla yapılan açıklamada, hakemlerin performansları "tarihin en kötülerinden biri" olarak nitelendirildi.

GİRİŞ:
16.03.2026
saat ikonu 16:58
|
GÜNCELLEME:
16.03.2026
saat ikonu 16:58

Trendyol Süper Lig'de 26. hafta maçlarının heyecanı yaşandı. Ligde haftanın kapanış maçlarından birinde Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Beşiktaş, Ankara'da kozlarını paylaştı. Karşılaşma, Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanırken siyah-beyazlılar puanını 49'a yükseltti. Ligdeki 13. yenilgisini yaşayan Gençlerbirliği ise 25 puanda kaldı.

Natura Dünyası Gençlerbirliği'nde Sekou Koita, karşılaşmanın 18. dakikasında Beşiktaş'tan Djalo'ya yaptığı müdahalenin ardından gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN HAKEM YÖNETİMİNE TEPKİ

Beşiktaş'a 2-0 kaybeden Natura Dünyası Gençlerbirliği, karşılaşmanın hakemleriyle ilgili sert bir açıklama yayımladı.

Karşılaşma hakemlerinin performanslarının "tarihin en kötülerinden biri" olarak nitelendirildiği ve "Bu işte bir kötülük var" başlığıyla yapılan açıklamada, "Gençlerbirliği 14 Mart 1923'te kuruldu. Tam 103 yıl 1 gün sonra, yani dün akşam, tarihindeki en kötü hakem performanslarından birine maruz kaldı. Yasin Kol ve VAR'da görev yapan hakemler verdikleri kararlarla bir maçın kaderini doğrudan etkiledi." denildi.

Teknolojinin geliştiği ve futbolun değiştiği belirtilen açıklamada "VAR sistemi bu değişimin bir parçası. Amacı, yüksek tempoda maç yöneten orta hakeme yardımcı olmak ve bariz hataları düzeltmektir. Hakemin yerine geçmek ya da karar üretmek değildir. Dün akşam yaşanan ise bunun tam tersiydi. Televizyon ekranlarında pozisyonu tekrar tekrar izleyen eski hakemler kırmızı kart yorumu yapmadı. Aynı görüntülere bakan VAR hakemi ise orta hakemi ekrana çağırdı ve sonuç kırmızı kart oldu. Bu noktada ister istemez şu soru akla geliyor: VAR odasındaki ekranlarda farklı bir görüntü mü vardı? VAR, futbolda adaleti güçlendirmek için kullanılan bir araçtır. Ancak niyet doğru olmadığında hiçbir teknoloji adalet getirmez. Dün akşam bunu bir kez daha gördük. İster bir VAR kamerası olsun ister bin tane… Niyet yoksa adalet de yoktur." ifadelerine yer verildi.

Karşılaşmadaki hakem kararlarının eleştirildiği açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yasin Kol'u Türk futbolu iyi tanıyor. İki yıl önce Süper Lig mücadelesi verdiğimiz sezonun son anlarında verdiği tartışmalı faul kararıyla Gençlerbirliği’ni play-off'un dışında bırakan isim yine kendisiydi. Dün akşam da sahnedeydi. Koita'nın rakibinin dizini sıyıran teması kırmızı kart sayıldı. Buna karşılık Niang'ın ayağına açık şekilde basılan pozisyon görmezden gelindi. Aynı maçta iki benzer pozisyona iki farklı standart uygulanması kabul edilemez. oynamış her hakem bu iki pozisyon arasındaki şiddet ve niyet farkını bilir. Görmek istemeyenler hariç. Merkez Hakem Kurulu’ndan beklentimiz açıktır. Yasin Kol’un dünkü performansı detaylı şekilde incelenmelidir. Pozisyonlara uzaklığı, sahaya hâkimiyeti ve karar süreçleri objektif biçimde değerlendirilmelidir. Binlerce taraftarın stadyuma gelerek destek verdiği bir maçta bu seviyede bir hakem performansı kabul edilemez. Bu durum yalnızca Gençlerbirliği’ne değil, Türk futboluna zarar verir. Bir ligin kalitesini sadece kulüplerin bütçeleri belirlemez. Futbolcuların kalitesi, taraftarın coşkusu ve hakemlerin sağlayacağı adalet belirler. Adalet yoksa kalite olmaz. Kalite yoksa başarı da olmaz."

MAÇ SONU DA TEPKİ GÖSTERİLMİŞTİ

Natura Dünyası Gençlerbirliği cephesi, karşılaşmanın ardından da hakem yönetimiyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Gençlerbirliği'nin başkan vekili Adnan Duman hakem kararlarını eleştirerek, "Bu akşam sahada futbol değil adaletsizlik izledik" demişti.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel de maç sonu düzenlenen basın toplantısında, "Hakemin vermiş olduğu bir karar. Saha içinde bana göre kırmızı değil, çok ağır. Bence temas bile yok, sadece sıyırma var ama buna rağmen kırmızı kart. Daha sonra bütün takdir haklarını Beşiktaş'tan yana kullanan bir hakem. Onun dışında oyuncularım 10 kişi kalmamıza rağmen müthiş pozisyon aldılar. Maç 11'e 11 devam etseydi ben eminim ki burada mağlup olmazdık. Önüme daha rahat bakabiliyorum. Oyuncular söylediklerimizi yapamazlar veya istediklerimizi sahaya yansıtamazlar, o zaman endişelenirim. Ama şu an gerçekten Beşiktaş'a yenildiğimiz için değil hakkımız yendiği için üzülüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

