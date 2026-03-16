Liverpool - Galatasaray maçına Polonyalı hakem

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında 18 Mart Çarşamba günü İngiliz ekibi Liverpool'a konuk olacak.

UEFA, tüm Türkiye'nin heyecanla takip edeceği kritik mücadeleyi Polonyalı hakem Szymon Marciniak'ın yöneteceğini açıkladı.

Marciniak’ın yardımcılıklarını ise aynı federasyondan Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Pawel Raczkowski olacak.