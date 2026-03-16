UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor! İşte son 16 turu rövanş maçları programı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş karşılaşmalarının heyecanı başlıyor. Devler sahnesinde çeyrek finale yükselecek takımların belli olacağı kritik mücadeleler yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

RÖVANŞ MAÇLARI TAMAMLANIYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları yarın ve 18 Mart Çarşamba günü oynanacak toplam 8 karşılaşmayla tamamlanacak. Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin sahne alacağı bu mücadelelerde takımlar, çeyrek finale kalabilmek için sahaya çıkacak. İlk maçların ardından avantaj elde eden ekipler avantajlarını korumaya çalışırken, dezavantajlı durumda olan takımlar ise turu geçebilmek için sahada geri dönüş arayacak.

GALATASARAY TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDİYOR

Organizasyondaki tek Türk temsilcisi olan Galatasaray da çeyrek final hedefiyle sahaya çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, İstanbul’da oynanan ilk maçta rakibi Liverpool karşısında aldığı 1-0’lık galibiyetin avantajıyla rövanş mücadelesine hazırlanıyor. Galatasaray, rövanş karşılaşmasında 18 Mart Çarşamba günü TSİ 23.00’te İngiltere temsilcisi Liverpool’a konuk olacak. Zorlu deplasmanda sahaya çıkacak sarı-kırmızılılar, turu geçmek için avantajlı bir skorla mücadele edecek. Galatasaray karşılaşmadan galibiyet veya beraberlikle ayrılması halinde adını çeyrek finale yazdıracak.

GALATASARAY'I GÜÇLÜ RAKİPLER BEKLİYOR

Galatasaray’ın turu geçmesi halinde çeyrek finalde güçlü rakiplerden biriyle karşılaşması bekleniyor. Sarı-kırmızılı ekip, turu geçmesi durumunda Paris Saint-Germain ile Chelsea arasındaki eşleşmenin galibiyle karşı karşıya gelecek. Avrupa’nın dev kulüplerinin mücadele ettiği turnuvada Galatasaray, yoluna devam ederek Türk futbolu adına önemli bir başarı elde etmeyi hedefliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçlarının programı (TSİ) ve ilk karşılaşmalarda alınan skorlar şöyle:



Yarın

20.45 Sporting CP - Bodo/Glimt (0-3)

23.00 Arsenal - Bayer Leverkusen (1-1)

23.00 Chelsea - Paris Saint-Germain (2-5)

23.00 Manchester City - Real Madrid (0-3)



18 Mart Çarşamba

20.45 Barcelona - Newcastle United (1-1)

23.00 Bayern Münih - Atalanta (6-1)

23.00 Liverpool - Galatasaray (0-1)

23.00 Tottenham - Atletico Madrid (2-5)

