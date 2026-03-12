Menü Kapat
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

Galatasaray Liverpool maçında Victor Osimhen sürprizi! Dünya devleri tribünde seyretti: İstenen bonservis dudak uçuklattı

Trendyol Süper Lig devi Galatasaray’ın Liverpool karşısında aldığı tarihi zafer sadece sahada değil, transfer piyasasında da taşları yerinden oynattı. RAMS Park’taki dev randevuyu tribünden takip eden iki dünya devi, Victor Osimhen için İstanbul’a çıkarma yaptı. Sarı-kırmızılı yönetim, Nijeryalı yıldız için dudak uçuklatan bonservis bedelini belirledi. İşte detaylar...

12.03.2026
12.03.2026
saat ikonu 13:00

UEFA son 16 turunda Liverpool'u devirerek Avrupa’yı ayağa kaldıran , sahada sadece galibiyeti değil, transfer piyasasının nabzını da tuttu. Sarı-kırmızılıların tarihi zaferine damga vuran Victor , tribündeki özel konukların iştahını kabarttı.

Galatasaray Liverpool maçında Victor Osimhen sürprizi! Dünya devleri tribünde seyretti: İstenen bonservis dudak uçuklattı

TRİBÜNDE İKİ DÜNYA DEVİ: REAL MADRİD VE PSG TAKİPTE!

Aslan'ın Liverpool’u 1-0 mağlup ettiği dev maçta, tribünlerde tanıdık simalar vardı. ve Paris Saint-Germain () yetkilileri, Nijeryalı süper yıldız Victor Osimhen’i canlı gözle izlemek için İstanbul’a çıkarma yaptı.

Galatasaray Liverpool maçında Victor Osimhen sürprizi! Dünya devleri tribünde seyretti: İstenen bonservis dudak uçuklattı

Maçın henüz 7. dakikasında Mario Lemina’nın attığı golde muazzam bir asiste imza atan 27 yaşındaki forvet, performansıyla tam not aldı. Sezon başında Suudi Arabistan’dan gelen astronomik teklifleri reddederek Galatasaray’ı seçen Osimhen’in, Avrupa devlerinin listesinde ilk sıradaki yerini koruduğu belgelenmiş oldu.

Galatasaray Liverpool maçında Victor Osimhen sürprizi! Dünya devleri tribünde seyretti: İstenen bonservis dudak uçuklattı

GALATASARAY KAPIYI 150 MİLYON EURO’DAN AÇIYOR

Sarı-kırmızılı yönetim, her fırsatta İstanbul’da mutlu olduğunu dile getiren Osimhen’i bırakmaya niyetli değil. Ancak Avrupa medyasında yankılanan iddialara göre; Real Madrid ve PSG’nin sezon sonunda resmi teklifle Galatasaray’ın kapısını çalmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Galatasaray Liverpool maçında Victor Osimhen sürprizi! Dünya devleri tribünde seyretti: İstenen bonservis dudak uçuklattı

CİMBOM'UN TAVRI NET

Galatasaray, Osimhen'i takas yoluyla veya düşük bedelle göndermeyeceğini her defasında dile getirirken, Nijeryalı yıldız için en az 150 milyon Euro talep ediyor.

Galatasaray Liverpool maçında Victor Osimhen sürprizi! Dünya devleri tribünde seyretti: İstenen bonservis dudak uçuklattı

TARİHİ ZAFERİN MİMARI OLDU

Liverpool karşısında galibiyeti getiren golün hazırlayıcısı olan Osimhen, sadece skora katkısıyla değil, 90 dakika boyunca yaptığı baskı ve fizik gücüyle de dünya devlerini büyüledi. Eğer bu transfer telaffuz edilen rakamla gerçekleşirse, Türk tarihinin en büyük oyuncu satışı olarak kayıtlara geçecek.

Galatasaray Liverpool maçında Victor Osimhen sürprizi! Dünya devleri tribünde seyretti: İstenen bonservis dudak uçuklattı
#Futbol
#galatasaray
#şampiyonlar ligi
#real madrid
#psg
#osimhen
#Spor
