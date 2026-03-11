Menü Kapat
Editor
Editor
 Serhat Yıldız

Galatasaray Liverpool’u devirdi, kasa doldu taştı! Cimbom çeyrek finale çıkarsa ne kadar kazanacak? İşte adım adım gelir tablosu...

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında dev rakibi Liverpool’u RAMS Park’ta dize getiren Galatasaray, hem çeyrek final kapısını araladı hem de dev bir gelirin sahibi oldu. Peki, Cimbom bugüne kadar Avrupa’dan ne kadar kazandı? Çeyrek final biletinin maddi değeri ne? İşte detaylar...

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.03.2026
saat ikonu 13:11
|
GÜNCELLEME:
11.03.2026
saat ikonu 13:13

’nde bu sezon Türkiye’yi gururla temsil eden , lig aşamasının ardından son 16 turuna da damga vurdu. İstanbul’da konuk ettiği İngiliz devi ’u 1-0 yenen sarı-kırmızılılar, rövanş öncesi büyük avantaj yakaladı. İngiltere’deki zorlu deplasman öncesi taraftarını heyecanlandıran Aslan, sadece sahada değil, mali tabloda da uçuşa geçti.

Galatasaray Liverpool’u devirdi, kasa doldu taştı! Cimbom çeyrek finale çıkarsa ne kadar kazanacak? İşte adım adım gelir tablosu...

ADIM ADIM SERVET: 53.5 MİLYON EURO ŞİMDİDEN CEPTE!

Bu sezon Devler Ligi’ne doğrudan katılım sağlayan Galatasaray, daha turnuvanın başında 18.62 milyon euro katılım bedelini kasasına koymuştu. Lig aşamasında topladığı puanlar ve sıralama ödülleriyle bu rakamı katlayan temsilcimizin gelir kalemleri şu şekilde oluştu:

  • Katılım Bedeli: 18.62 Milyon €
  • Lig Aşaması Performansı: 7 Milyon €
  • Sıralama Ödülü: 5.08 Milyon €
  • Play-off Primi: 1 Milyon €
  • Yayın Havuzu Geliri: ~8.4 Milyon €
  • UEFA Katsayı Primi: 2.4 Milyon €

Özellikle bir önceki turda İtalyan devi Juventus’u saf dışı bırakarak son 16’ya adını yazdıran Galatasaray, bu başarısıyla 11 milyon euro ek gelir elde etmişti.

Galatasaray Liverpool’u devirdi, kasa doldu taştı! Cimbom çeyrek finale çıkarsa ne kadar kazanacak? İşte adım adım gelir tablosu...

HEDEF 66 MİLYON EURO! ÇEYREK FİNALİN ÖDÜLÜ BELLİ OLDU

Gözünü İngiltere’deki rövanşa diken sarı-kırmızılı ekip, Liverpool’u eleyip adını son 8 takım arasına yazdırması halinde UEFA’dan 12.5 milyon euro daha bonus alacak. Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda Galatasaray’ın bu sezonki toplam Avrupa geliri tam 66 milyon euro seviyesine ulaşacak.

Galatasaray Liverpool’u devirdi, kasa doldu taştı! Cimbom çeyrek finale çıkarsa ne kadar kazanacak? İşte adım adım gelir tablosu...

İŞTE TUR BAŞINA ÖDÜLLER

Galatasaray’ın Avrupa’daki yürüyüşü devam ettikçe kazanacağı rakamlar da astronomik seviyelere çıkıyor. İşte UEFA’nın sonraki turlar için belirlediği o tarifeler:

  • Yarı Final: 15 Milyon €
  • Final: 18.5 Milyon €
  • Şampiyonluk Primi: 6.5 Milyon €
Galatasaray Liverpool’u devirdi, kasa doldu taştı! Cimbom çeyrek finale çıkarsa ne kadar kazanacak? İşte adım adım gelir tablosu...
