Ederson’un eşi Lais Moraes sosyal medyada isyan etti: Tehdit mesajları alıyorum

Fenerbahçe’nin kalecisi Ederson’un eşi Lais Mores, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda isyan etti. Türkçe paylaşım yapmadığı için eleştirildiğini, hakaret mesajlarının yanı sıra tehdit mesajları da aldığını belirten Mores, saygısızlık karşısında sessiz kalan biri olmadığını vurguladı.

GİRİŞ:
15.03.2026
saat ikonu 13:57
|
GÜNCELLEME:
15.03.2026
saat ikonu 14:04

Fenerbahçeli file bekçisi ’un eşi Lais Moraes, yaptığı açıklama ile kendisine gelen mesajlara isyan etti. hesabından paylaştığı hikayesinde kendine yöneltilen sorulara da değinen Moreas, aldığı ve tehdit içerikli mesajların kendisini derinden üzdüğünü ifade etti.

Fenerbahçeli kaleci Ederson'un eşi Lais Moraes, sosyal medyada aldığı hakaret ve tehdit mesajlarına isyan ederek, eşinin ve ailesinin hayatındaki önemini vurguladı ve takipçilerinden saygı talep etti.
Fenerbahçeli kaleci Ederson'un eşi Lais Moraes, sosyal medyada hakaret, saldırı ve tehdit mesajları aldığını açıkladı.
Moraes, bu mesajların kendisini, eşini ve çocuklarını derinden üzdüğünü belirtti.
Kendisini futbolcu değil, eşinin en büyük destekçisi olarak tanımlayan Moraes, takımın geçmişteki başarısızlıklarının sorumluluğunu taşıyamayacağını vurguladı.
Saygısızlığı kabul etmeyeceğini dile getiren Moraes, takipçilerinden daha saygılı bir iletişim beklediğini ifade etti.
“BU GERÇEKTEN ÇOK ÜZÜCÜ”

Lais Moraes kendisine gelen sorulara değinen sorulara ilişkin olarak “Bana neden artık Türkçe yazmadığımı, böylece herkesin ne dediğimi anlayabileceğini soran çok fazla mesaj alıyorum.

Ve dürüst olmak gerekirse bu beni biraz üzüyor. Videoları her zaman sevdiğim için çekiyorum ve aramızdaki etkileşimi de seviyordum.

Bu benim için yeni, güzel ve keyifli bir şeydi. Ama bununla birlikte çok fazla hakaret, saldırı ve hatta tehdit mesajı da aldım. Bu gerçekten çok üzücü.” İfadelerini kullandı.

“EŞİM VE AİLEM HAYATIMDAKİ HER ŞEY”

Kendisine ve ailesine gelen tehdit mesajlarını görmenin kendisi için çok zor olduğuna vurgu yaşan Moreas, Ben futbolcu değilim. Ben sadece 13 yıldır birlikte olduğum eşimin en büyük destekçisiyim. Bugün sahip olduğumuz her şeyi birlikte kazandık: Ailemizi, hayatımızı ve başarılarla dolu kariyerimizi. Bu yüzden bana, aileme, Çocuklarıma ve eşime hakaret edilmesini görmek benim için çok zor. Çünkü onlar benim hayatımdaki en önemli şeyler.” dedi.

“HERKES KENDİ YOLUNA DEVAM EDEBİLİR."

Kendisine yönelik saygısız davranışlara sessiz kalmayacağının altını çizen Moraes, sosyal medya kullanıcılarından daha saygılı bir yaklaşım beklediğini dile getirdi.

"Beni takip edenler bilir, ben saygısızlık karşısında sessiz kalan biri değilim. Saygısızlığı kabul etmem. Bu yüzden her paylaşımım altında kendinizi açıklamaya veya tartışmaya çalışmayı bırakmanızı rica ediyorum. Paylaştığım içerik ilginizi çekiyorsa yorum yapabilirsiniz. Eğer memnun değilseniz, herkese içtenlikle başarılar diliyorum ve herkes kendi yoluna devam edebilir."

“TAKIMIN GEÇMİŞTE ŞAMPİYON OLMAMASININ YÜKÜNÜ BEN TAŞIYAMAM”

Açıklamasının sonunda eşine destek olmaya devam edeceğini belirten Moraes, takımın geçmişteki başarısızlıklarının sorumluluğunun kendisine yüklenmemesi gerektiğini söyledi.

"Ben her zaman olduğu gibi eşimi desteklemeye devam edeceğim. Şu anda 'de ve benim desteğim ve iyi dileklerim her zaman onunla olacak. Ama daha önce de söylendiği gibi, takımın geçmişte şampiyon olmamasının yükünü ben taşıyamam. Burada saygılı şekilde kalmaya devam eden herkese teşekkür ederim."

