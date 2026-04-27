Spor
Efeler Ligi'nde şampiyon Ziraat Bankkart! Başkent ekibinden üst üste 2. zafer

Erkekler voleybolda SMS Grup Efeler Ligi'nde şampiyon belli oldu. Ziraat Bankkart ile Galatasaray HDI Sigorta'nın karşı karşıya geldiği final serisinde rakibini 3-0 mağlup etmeyi başaran Ziraat Bankkart, tarihinin 5. şampiyonluğunu elde etti. Ziraat Bankkart, bu sezon Şampiyonlar Kupası ve Kupa Voley'den sonra Efeler Ligi'nde de zirvede yer aldı.

Erkekler voleybolda SMS Grup Efeler Ligi'nde 2025-2026 sezonu heyecanı sona erdi. Efeler Ligi'nde final serisinde Ziraat Bankkart ile Galatasaray HDI Sigorta kozlarını paylaştı. Galatasaray HDI Sigorta'ya karşı oynadığı maçlardan sırasıyla 3-1, 3-2 ve 3-0 galip ayrılarak final serisini 3-0 kazanan Ziraat Bankkart, mücadelesinde ipi göğüsleyen taraf oldu.

Erkekler Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde 2025-2026 sezonu şampiyonu Ziraat Bankkart oldu.
Ziraat Bankkart, final serisinde Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.
Bu şampiyonlukla Ziraat Bankkart, hem son 6 sezonda hem de tarihinde 5. kez ligde mutlu sona ulaştı.
Efeler Ligi'nde şampiyonluk kupası 6 yıldır Ankara'ya gidiyor; bu yıl kupayı Ziraat Bankkart müzesine götürdü.
Galatasaray HDI Sigorta'nın şampiyonluk hasreti 37 yıla çıktı.
Final serisinin en değerli oyuncusu Ziraat Bankkart'ın liberosu Berkay Bayraktar seçildi.
Ziraat Bankkart, bu sezon Şampiyonlar Kupası ve Kupa Voley'den sonra Efeler Ligi'nde de zirvede yer aldı.

Ziraat Bankkart böylece hem son 6 sezonda hem de tarihinde 5. kez ligde mutlu sona ulaştı. Başantrenör Mustafa Kavaz ise 2022'nin şubat ayından bu yana çalıştırdığı Ziraat Bankkart'ta 4'üncü lig şampiyonluğunu yaşadı.

KUPA 6 YILDIR ANKARA'DA

Öte yandan Efeler Ligi'nde şampiyon, peş peşe 6. defa başkentten çıktı. Ziraat Bankkart 2021, 2022, 2023, 2025 ve 2026, Halkbank ise 2024'te şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.

Ziraat Bankkart ayrıca Efeler Ligi tarihinde en fazla şampiyonluk kazanan takımlar listesinde 3'üncü sırada yer alan Fenerbahçe'yi yakaladı.

Eczacıbaşı, 12 şampiyonlukla Efeler Ligi'nin en başarılı takımı ünvanını elinde tutuyor. Eczacıbaşı'nı 10 şampiyonlukla Halkbank takip ediyor.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLUK HASRETİ 37 YILA ÇIKTI

Ligdeki 4. şampiyonluğunu 1989'da kazanan Galatasaray, şampiyonluk hasretine bu yıl da son veremedi.

Ligin ilk sezonu 1970-71'de şampiyonluğa uzanan sarı-kırmızılılar, 1986-87, 1987-88 ve 1988-89 sezonlarında üst üste 3 defa lig kupasını kaldırdı.

ŞAMPİYON KUPASINI ALDI

SMS Grup Efeler Ligi 2025-26 sezonu şampiyonu Ziraat Bankkart kupasını aldı. TVF Ziraat Bankkart Salonu'ndaki karşılaşmanın ardından kupa töreni düzenlendi.

Kulüp tarihinin 5. lig şampiyonluğuna ulaşan Ziraat Bankkart oyuncuları, törende "Beraber, daima, daha güçlü" yazan tişörtler giydi.

Ziraat Bankkart'ın 27 yaşındaki liberosu Berkay Bayraktar, final serisinin en değerli oyuncusu seçildi.

Galatasaray HDI Sigorta oyuncularına ikincilik, Ziraat Bankkart oyuncularına da şampiyonluk madalyalarının verilmesi sonrası kupa takdimine geçildi.

Efeler Ligi'nin şampiyonu voleybolculara kupayı, Türkiye Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile SMS Grup Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Öztürk verdi.

Büyük sevinç yaşayan Ziraat Bankkart'ın oyuncuları ve teknik heyeti, kupayla taraftarları selamladı.

