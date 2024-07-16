Efsane futbolcu Shevchenko'dan Arda Güler'e övgü: Yeni bir yıldız doğuyor 

16 Temmuz 2024 19:25 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 19:31

Performansları kadar kazandıkları da kıyaslanıyor: İşte Lamine Yamal ile Arda Güler'in maaşı!

Performansları kadar kazandıkları da kıyaslanıyor: İşte Lamine Yamal ile Arda Güler'in maaşı!

Dünya futboluna iz bırakan ve gelmiş geçmiş en iyi golcüleri arasında gösterilen Ukraynalı Andriy Shevchenko, EURO 2024'te gösterdiği performansla dikkat çeken A Milli Futbol Takımı ve Arda Güler hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'a konuşan Ukraynalı isim, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın turnuva sürecinde iyi bir iş çıkardığını ifade etti. Shevchenko aynı zamanda Arda Güler'e de övgü dolu sözler sıraladı.

"MONTELLA İYİ İŞ ÇIKARDI"

Shevcenko, Arda Güler'in genç olmasına rağmen büyük bir yetenek olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Bana göre Vincenzo Montella oldukça iyi bir iş çıkardı. Türk Milli Takımı’nın başarılı olduğunu düşünüyorum. Montella milli takımı kritik bir dönemde aldı. Bence kısa süre içinde iyi bir çalışma yaptı.

"GENÇ AMA BÜYÜK BİR YETENEK"

Birbirinden değerli oyuncularınız var. Onlardan biri Arda Güler. Genç ama çok büyük bir yetenek. Turnuva süresince şunu gördüm. Herkesi büyüleyen bir oyun tarzı ve tekniği var. Gerçekten yeni bir yıldız doğuyor diyebiliriz.

Avrupa Şampiyonası’na damga vuran özel anları oldu. Ayrıca özellikle vurgulamak istediğim bir başka konu Türk taraftarlar... Gerçekten inanılır gibi değil. O heyecan, o tutku, o yollardaki coşku dolu kutlamalar harika bir görüntü ortaya çıkardı. Almanya’daki Türklerin desteği, neşesi, eğlencesi büyük bir iz bıraktı. Takımlarını bir an olsun yalnız bırakmadılar."