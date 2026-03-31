Egemen Korkmaz maç esnasında fenalaştı ve hastaneye kaldırıldı!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Ümit Milli Futbol Takımı, 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Hırvatistan'a konuk oldu. Osijek'teki mücadelede 35. dakikada Demir Ege Tıknaz'ın ikinci sarıdan kırmızı kart görmesi sonrası hakeme itirazlarda bulunan Egemen Korkmaz, ayağının kaymasıyla yere düştü ve kalkamadı.
Bir süre yerden kalkamayan Egemen Korkmaz, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından ambulansla sahadan ayrıldı. Sürece dair açıklama yayınlayan Trabzonspor, "U21 Milli Takım Teknik Direktörümüz Egemen Korkmaz’ın, Hırvatistan karşılaşması sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.