Emirhan İlkhan Süper Lig ekibinin radarında! Görüşmelere başlandı

28 Haziran 2024 09:42 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 10:19

Beşiktaş ve Trabzonspor'da forma giymiş Dorukhan Toköz, Eyüpspor'a transfer oldu

Beşiktaş ve Trabzonspor'da forma giymiş Dorukhan Toköz, Eyüpspor'a transfer oldu

Beşiktaş'tan Di Maria ve Insigne sürprizi: Transfer için bekleniyor

Beşiktaş'tan Di Maria ve Insigne sürprizi: Transfer için bekleniyor

Bonservisi Torino'da bulunan ve son olarak Başakşehir'de kiralık olarak forma giyen Emirhan İlkhan için Süper Lig devi kolları sıvadı.

Geçen sezonu kiralık olarak Süper Lig'de Başakşehir'de geçiren Emirhan, İstanbul ekibiyle 30 maça çıktı. Toplam bin 59 dakika sahada kalan Emirhan 1 gol atıp 1 de asist yaptı.

BEŞİKTAŞ FORMASINI DA TERLETMİŞTİ

Genç yıldız Emirhan İlkhan, daha önce Beşiktaş, Sampdoria, Başakşehir ve Torino formalarını terletti.

TRABZONSPOR RADARINA ALDI

Trabzonspor, geçtiğimiz sezon Başakşehir’de kiralık olarak forma giyen Emirhan İlkhan için İtalyan ekibi Torino ile görüşmelere başladı. 2022 yazında 4.5 milyon Euro bonservisle Beşiktaş’tan İtalyan ekibine giden 20 yaşındaki orta sahanın transferinde önemli yol alındığı belirtildi.

Daha önce Beşiktaş’ta görev yapan ve Abdullah Avcı’nın yeni yardımcısı olan Önder Karaveli, Emirhan konusunda olumlu referanslar verirken, oyuncu tarafıyla ilgili herhangi bir problemin bulunmadığı öğrenildi.

AVCI OLDUKÇA İSTEKLİ

Trabzonspor'un gündemindeki bir diğer Emirhan ise Rizespor’un kaptanı... Fırtına’nın daha önce yaptığı girişimlerden sonuç alamadığı Emirhan Topçu için yeniden harekete geçtiği öğrenildi. Süper Lig’de çok iyi bir sezon geçiren 23 yaşındaki stoperin Çaykur Rizespor ile 1 yıl kontratı kaldı.

Avrupa’dan da bazı kulüplerin takibinde bulunan Emirhan için teknik direktör Abdullah Avcı oldukça istekli. Bordo-Mavililer, Ozan Tufan ve Cihan Çanak’ın ardından 2 Emirhan’ı da kadrosuna katması halinde yerli havuzunu epey güçlendirmiş olacak.