Editor
 Burak Ayaydın

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe sözleri: "Vefasızlık da gördüm"

Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa, Fenerbahçe deplasmanından 1 puan çıkardı. Genç çalıştırıcı, zorlu gecenin ardından önemli açıklamalar gerçekleştirdi.

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe sözleri:
BeIN Sport
BeIN Sport
|
GİRİŞ:
24.02.2026
saat ikonu 00:32
|
24.02.2026
24.02.2026
saat ikonu 00:32

ve , 'in 23. haftasında 1-1 berabere kaldı. Kasımpaşa Teknik Direktörü , Kadıköy atmosferine dair çarpıcı ifadeler kullandı.

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe sözleri: "Vefasızlık da gördüm"

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN FENERBAHÇE SÖZLERİ: "VEFASIZLIK DA GÖRDÜM"

"Birçok duyguyu yoğun şekilde yaşayan bir sporcuydum. Fenerbahçe Kulübü'nde çok büyük vefa da gördüm, vefasızlık da gördüm ama Fenerbahçe kalbimde her zaman farklı yerde. Ne olursa olsun bugün ben küme düşme hattında olan bir Kasımpaşa teknik direktörüyüm. Bir teknik adam olarak Fenerbahçe'den 1 puan almanın huzuru var içimde ama burada Fenerbahçe'ye karşı oynamak hayatımın sonuna kadar benim için zor olacak. İşimizi yapmak, ekmeğimize sahip çıkmak zorundayız.

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe sözleri: "Vefasızlık da gördüm"

Fenerbahçe sizi birinci bölgeye mahkum ettiğinde çok güçlü bir takım. Oradan ne kadar uzak tutarsanız bu sefer siz güçleniyorsunuz. Bu planı iyi uyguladık. Fenerbahçe uzun seneler sonra şampiyonluk yarışını net şekilde hissediyor. Konumumuz düşünüldüğünde 1 puan bizim adımıza çok değerli. Önümüzdeki haftalarda bunu göreceğiz.

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe sözleri: "Vefasızlık da gördüm"

İlk yarıda tamamen oyuncularımın istediğim gibi oynadığını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin ilk yarı beklediğimiz dışında çizgiye basan kenar oyuncuları tercihine rağmen onları istediğimiz taraflara yönlendirdik. İlk yarıdaki oyunu devam ettirmeliydik. İlk yarı oyun üstünlüğü bizdeydi. İkinci yarı kaliteli isimler var, kaliteye önlem almak çok zor. İyi savunduk, burada 1 puan almak çok değerli. Yere yatmak bizim planımız değil. 2 oyuncumuz sakat oynadı. İrfan Can Kahveci son dakikalar seke seke oynadı.

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe sözleri: "Vefasızlık da gördüm"

Ben hiçbir zaman yere yat demedim. Maç 1-0 olduğunda üç Fenerbahçeli oyuncu yere yattı. Oyun içinde olabiliyor bunlar. Oyuncuların kendi içinde aldığı kararlar bunlar. Zaman geçirmek bizim işimiz değil. Fenerbahçe çok güçlü takım, burada çok iyi takımları yendiler. Olaya ben böyle bakıyorum. 150 maça çıktım teknik adam olarak ama ben hiçbir oyuncuma yere yat demedim. Oyuncularımın mücadelesine baktığımda bugünün hakkı beraberlik gibi geliyor bana. Oyuncularıma teşekkür ederim. Fenerbahçe'ye de ligde ve Nottingham Forest maçında başarılar dilerim. 1 puanı hak ettik, Kadıköy'den puan çıkarmak gerçekten zor. Oyuncularımı bu yüzden tebrik ederim."

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe sözleri: "Vefasızlık da gördüm"

Sıkça Sorulan Sorular

KASIMPAŞA LİGDE NE DURUMDA?
Mavi beyazlılar, 20 puanla 16. sırada yer alıyor.
ETİKETLER
#Futbol
#trendyol süper lig
#kasımpaşa
#emre belözoğlu
#Fenerbahçe
#Kadıköy Atmosferi
#Spor
