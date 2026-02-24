Menü Kapat
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçeli futbolculardan Kasımpaşa sonrasında 'devam' çıkışı!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de sürpriz bir kayıp yaşadı. Fenerbahçeli futbolcular, Kadıköy'deki olumsuz havanın ardından 'devam etmeliyiz' vurgusunda bulundu.

Fenerbahçeli futbolculardan Kasımpaşa sonrasında 'devam' çıkışı!
, Trendyol 'in 23. haftasında ile 1-1 berabere kaldı. Süper Lig devi son dakika golüyle puanlar kaybederken, sarı lacivertli futbolcular ise 'her şeye rağmen devam' kritiğini yaptı.

Fenerbahçeli futbolculardan Kasımpaşa sonrasında 'devam' çıkışı!

FENERBAHÇE'DE İSMAİL YÜKSEK'TEN 'BİTMEDİ' YAKLAŞIMI

"Bu sezon 2 maçta da 10 kişi kalan rakibe 4 puan bıraktık. Bu takıma yakışmayan bir durum. Çok üzgünüz. Ancak bitmiş bir şey yok. Daha çok maç var. Bırakmayacağız, devam edeceğiz. Birbirimize güveniyoruz. Yapabileceğimize inanıyoruz. Daha iyi olacağız. Bugün için üzüldük."

Fenerbahçeli futbolculardan Kasımpaşa sonrasında 'devam' çıkışı!

FRED DE HEDEFİ 'GELECEK MAÇLAR' OLARAK GÖSTERDİ

"Çok zor... Kendimi çok korkunç ve kötü hissediyorum. Kazanmamız gereken bir maçtı. Golü bulduk ve golü yememeliydik. Bu akşam çok üzüleceğiz ama yarından itibaren kafamızı kaldırıp çalışmaya devam etmeliyiz. Takım olarak umudumuzun düşmesine izin vermemeliyiz. Bu akşam bize ders olsun ki önümüzdeki maçları kazanalım."

Fenerbahçeli futbolculardan Kasımpaşa sonrasında 'devam' çıkışı!

NELSON SEMEDO'DAN 'DEVAM' SÖZLERİ

"Zor bir maçtı. Rakibimizin de puana ihtiyacı vardı, galip gelmek istiyorduk. Oyunun sonunda golü bulduk ama sonra golü yedik. Çalışmalıyız, hatalarımızdan ders çıkarmalıyız. Rakibimize karşı ikinci kez puan kaybettik. Kendimize inanmamız ve çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Her detay çok önemli ve bizim de bunların üzerinde çalışmamız gerekiyor."

Fenerbahçeli futbolculardan Kasımpaşa sonrasında 'devam' çıkışı!

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE VE LİDER GALATASARAY ARASINDA KAÇ MAÇLIK FARK VAR?
Sarı lacivertliler, Galatasaray'ın 2 puan arkasında yer alıyor.
