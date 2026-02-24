Fenerbahçeli futbolculardan Kasımpaşa sonrasında 'devam' çıkışı!

Kategoriler
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Süper Lig devi son dakika golüyle puanlar kaybederken, sarı lacivertli futbolcular ise 'her şeye rağmen devam' kritiğini yaptı.
"Bu sezon 2 maçta da 10 kişi kalan rakibe 4 puan bıraktık. Bu takıma yakışmayan bir durum. Çok üzgünüz. Ancak bitmiş bir şey yok. Daha çok maç var. Bırakmayacağız, devam edeceğiz. Birbirimize güveniyoruz. Yapabileceğimize inanıyoruz. Daha iyi olacağız. Bugün için üzüldük."
"Çok zor... Kendimi çok korkunç ve kötü hissediyorum. Kazanmamız gereken bir maçtı. Golü bulduk ve golü yememeliydik. Bu akşam çok üzüleceğiz ama yarından itibaren kafamızı kaldırıp çalışmaya devam etmeliyiz. Takım olarak umudumuzun düşmesine izin vermemeliyiz. Bu akşam bize ders olsun ki önümüzdeki maçları kazanalım."
"Zor bir maçtı. Rakibimizin de puana ihtiyacı vardı, galip gelmek istiyorduk. Oyunun sonunda golü bulduk ama sonra golü yedik. Çalışmalıyız, hatalarımızdan ders çıkarmalıyız. Rakibimize karşı ikinci kez puan kaybettik. Kendimize inanmamız ve çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Her detay çok önemli ve bizim de bunların üzerinde çalışmamız gerekiyor."