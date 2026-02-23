Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, kritik puan kaybı sonrasında mücadeleyi yorumladı.

FENERBAHÇE'DE DOMENICO TEDESCO'DAN OLUMSUZ SENARYO!

"Puandan bağımsız olarak maçı analiz etmemiz gerekiyor. Kazanınca her şeyden çok mutluyuz, kaybedince her şeyden mutsuzuz değil. Maçın ilk yarısında iki stoperimizi de değiştirmek zorunda kaldık. İkinci yarıda farklı bir planla sahaya çıktık. Golü bulduk ama ardından kalemizde gördük. Yazık oldu bizim için. Önümüze bakmalıyız. Ederson ve Talisca'nın sıkıntıları var. Kalecimiz yaklaşık 3 hafta olmayacak. Skriniar sakat. Çağlar da sakat. Oosterwolde rövanşta cezalı. Fred cezalı. Yiğit Efe Demir üç maçı çıkarabilecek mi, ona da bakacağız."