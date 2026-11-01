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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 22:47
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 22:47

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'ye yeşil ışık! Teknik direktörlük sorusuna cevap verdi: "Herkesin orada olmak istediği bir yer"

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında ağırladığı Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe teknik direktörlüğüyle ilgili sorulan soruya cevap verdi. Fenerbahçe'nin, herkesin orada olmak istediği bir yer olduğunu belirten Belözoğlu, "Fenerbahçe'de göreve talip olmayı yakışıksız bir durum olarak görüyorum. Fenerbahçe'de o göreve talip olunmaz, o göreve yöneticiler layık görür" dedi.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'ye yeşil ışık! Teknik direktörlük sorusuna cevap verdi:
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 22:47
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 22:47

'de 10. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligde haftanın önemli maçlarından birinde ile , Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşılaştı. Beşiktaş'ın 2-0 öne geçtiği mücadele, 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Kasımpaşa'da teknik direktör , mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'ye yeşil ışık! Teknik direktörlük sorusuna cevap verdi: "Herkesin orada olmak istediği bir yer"

Ligin en iyi takımlarından birine karşı değerli bir mücadele verdiklerini belirten Emre Belözoğlu, "Topa sahip olmada ligin üstünde, rotasyonlarda üst düzey bir takıma karşı oyuncularım ciddi bir geri dönüş gösterdiler. Bütün oyuncu arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Skora etki edecek hatalar olmasına rağmen vazgeçmediler. Kulübün vizyonuna karşı gösterdiğimiz reaksiyon değerliydi" diye konuştu.

Yeni kurulan bir takım olmalarına rağmen bulundukları pozisyonunun mutluluk verici olduğunu kaydeden Belözoğlu, "Galatasaray zor puan kaybediyor. Onların önde olduğu, büyük takımların onları yakalanmak için mücadele ettiği bir durum var. Güzel bir lig olduğunu düşünüyorum. Bizim net hedefimiz her maçı kazanmak. Onun dışında hedef söylemem doğru olmaz. Genç ve yeni kurulan bir takımız. Bugün geldiğimiz nokta mutluluk verici. Benim tek derdim Kasımpaşa'nın çok iyi bir sezon geçirmesi. Bunun için çok çalışıyoruz. Mutluluk verici bir sezon başı oldu bizim için" değerlendirmesinde bulundu.

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'ye yeşil ışık! Teknik direktörlük sorusuna cevap verdi: "Herkesin orada olmak istediği bir yer"

BELÖZOĞLU'NDAN FENERBAHÇE SORUSUNA YANIT

Fenerbahçe teknik direktörlüğüyle ilgili sorulan bir soruya cevap veren Emre Belözoğlu, "Ben Fenerbahçe'nin en zor, mutlu ve hüzünlü dönemlerini yaşamış eski bir sporcusuyum. Fenerbahçe herkesin orada olmak istediği bir yer. Benim için de Fenerbahçe'nin yeri her zaman ayrı olacak. Fenerbahçe çok büyük bir camia. Fenerbahçe'de göreve talip olmayı yakışıksız bir durum olarak görüyorum. Fenerbahçe'de o göreve talip olunmaz, o göreve yöneticiler layık görür. Yöneticiler bir tavır gösterip size inandığını gösterir. O zaman bazı şeyler gelişmelidir. Fenerbahçe her zaman reaksiyonlar verebilecek çok büyük bir takımdır. Ben tamamen Kasımpaşa'ya motiveyim. Oyuncularıma, kulübüme karşı haksızlık etmekten korkarım" ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'ye yeşil ışık! Teknik direktörlük sorusuna cevap verdi: "Herkesin orada olmak istediği bir yer"

"OYUN ANLAMINDA ÜSTÜN BİR MAÇ GEÇİRDİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

Beşiktaş'ın güçlü olan bir takım olduğunu vurgulayan Emre Belözoğlu, "Onlar karşılık verdik. 2 kırmızı kart verilmemesine rağmen her anında oyuna ortaktık. Girdiğimiz pozisyonlar Beşiktaş’tan daha net. Oyun anlamında üstün bir maç geçirdiğimizi düşünüyorum. Oyunun devamında 4-4-2’ye döndüler. Baskıları seven bir takım. Biz bunu çalışmıştık. Belirlediğimiz bölgeler vardı. Buna göre çalıştık. Onların 4-4-2’ye dönmesine rağmen net üstünlük oluştu. İstatistik üstünden değerlendirmem ama 35 dakikalık bir baskın olduğumuz bir süreç var. Öne geçirecek pozisyonlar da yakaladık. Üzgün olduğumuz bir maç. Rakamları telaffuz etmek doğru değil. İnce elenip, sık dokunmuş bir takım. Bugün karşılarında büyük bir takım var. Büyük bir tebriki hak ediyorlar" diye konuştu.

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'ye yeşil ışık! Teknik direktörlük sorusuna cevap verdi: "Herkesin orada olmak istediği bir yer"

"HAKEM OYUNUN KADERİNİ ETKİLEYECEK HATALAR YAPTI"

Hakem kararlarına da tepki gösteren Emre Belözoğlu, "Bugün 40. dakikaya kadar net 2 kırmızı kart var. İkinci yarıda da bizim oyuncumuzun kırmızı kartı var. Hakem oyunun kaderini etkileyecek hatalar yaptı. 40. dakikada kırmızı kartlar gösterilse farklı şeyler konuşabilirdik. Oyuncuların hakkını korumak için bu hakem gündemini oluşturmak lazım. Hakemler bence bu maçların kalitesine uygun davranmıyorlar. Oyunun gidişatını yakalayamıyorlar. Kötü bir hakem farkı vardı. Attığımız gol neden verilmedi bilmiyorum. Skoru etkileyen bir performans vardı. Oyuncularım fazlasıyla hak ettikleri bir 3 puan geri dönüşü verdiler" açıklamasında bulundu.

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ETİKETLER
#Emre Belözoğlu
#Beşiktaş
#Futbol
#trendyol süper lig
#kasımpaşa
#Recep Tayyip Erdoğan Stadı
#Spor
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