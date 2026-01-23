Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray isyanı: "Lucas Torreira'ya kırmızı kart vermiyorlar!"

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig müsabakasında Kasımpaşa'yı 2-1 ile geçti. Zorlu mücadelenin son dakikalarında Kasımpaşalı Kerem Demirbay kırmızı kart görürken, Emre Belözoğlu da Galatasaray örneğini verdi ve Lucas Torreira gündemini başlattı.

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN GALATASARAY İSYANI

Takımının 10 kişi kalmasına farklı bir bakış açısıyla yaklaşan Emre Belözoğlu, "Galatasaray maçında Lucas Torreira basınca kırmızı kart vermiyorlar. Paul Onuachu basınca kırmızı kart vermiyorlar. Kerem Demirbay'a veriyorlar. Kerem Demirbay'ın üstünde Galatasaray forması olsa bu kırmızı kart rahat çıkar mı?" ifadelerini kullandı.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN KASIMPAŞA KARNESİ

Kasımpaşa ile şu ana kadar 5 maça çıkan Emre Belözoğlu, hiç galibiyet alamamış ve maç başına 0.60 puan ortalaması tutturmuştu.