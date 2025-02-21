Emre Belözoğlu'nun cezası belli oldu! PFDK açıkladı

PFDK, Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'na 1 maç ceza verdiğini açıkladı. Emre Belözoğlu, takımının yarın Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynayacağı maçta sahadaki yerini alamayacak.



Belözoğlu ve Antalyaspor para cezası ile de cezalandırılırken PFDK tarafından yapılan açıklamada açıklanan karar şöyle:

"ONVO ANTALYASPOR Kulübünün, 14.02.2025 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-ONVO ANTALYASPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 40/2. maddesi uyarınca 40.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

aynı müsabakada ONVO ANTALYASPOR Kulübü teknik sorumlusu EMRE BELÖZOĞLU’nun, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."