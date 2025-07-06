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 | Berkay Alptekin

En-Nesyri'nin geleceği belli oldu! Fenerbahçe kararını verdi

Fenerbahçe gelecek sezon için hesaplamalarına titizlikle devam ediyor. Yönetim Faslı futbolcu Youssef En-Nesyri için flaş bir karar aldı.

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En-Nesyri'nin geleceği belli oldu! Fenerbahçe kararını verdi
KAYNAK:
TRT Spor
|
GİRİŞ:
06.07.2025
saat ikonu 11:05
|
GÜNCELLEME:
06.07.2025
saat ikonu 11:05

Fenerbahçe yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek için hesaplamaların içine düşmüş gibi görünüyor. çalışmalarını sürdüren yönetim, bir yandan da takımın iskeletini bozmaktan kaçınıyor.

Jhon Duran’ı İstanbul’a getiren Fenerbahçe, Kolombiyalı futbolcuyla kısa süre içerisinde resmi sözleşme imzalamayı hedefliyor.

Bu gelişmenin ardından, ’nin takımdaki geleceği de merak konusu oldu.

En-Nesyri'nin geleceği belli oldu! Fenerbahçe kararını verdi

NESYRİ'NİN GELECEĞİ GELECEK TEKLİFLERE BAĞLI

Sarı lacivertlilerin, Faslı futbolcu En-Nesyri'yi astronomik bir teklif gelmemesi halinde yeni sezon planlamasında düşündüğü öğrenildi.

En-Nesyri, 2024-2025 sezonunda 52 maçta forma giydi. Bu maçların 35’ine 11’de başlayan 28 yaşındaki futbolcu, 30 gole imza attı. 5 kez asist yapan Youssef En-Nesyri, takımın en golcü oyuncusu olarak ön plana çıktı.

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ETİKETLER
#Futbol
#transfer
#süper lig
#youssef en-nesyri
#Fenerbahçe Alagöz Holding
#Jhon Duran
#Spor
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