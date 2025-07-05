Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan takıma mesaj!

Jose Mourinho'dan Formula 1 için açıklamalar gelmeye devam ediyor. Tecrübeli çalıştırıcı, 'Silverstone'daki deneyiminizi nasıl anlatırsınız?' sorusuna, "Buraya sık sık geliyorum çünkü genellikle Silverstone tatilimin son günlerine denk geliyor, bu yüzden buraya gelebiliyorum. Bir kez daha söyleyeyim, Formula 1’i seviyorum ama yeni şeyler öğrenmeyi de seviyorum. Yeni insanlarla, takım patronlarıyla, pilotlarla tanışmak harika. Aynı zamanda fikir alış verişi yapıyor ve spordan spora aktarabileceğiniz liderlik etmek gibi şeyler var mı onlara bakıyorum." cevabını verdi.

FENERBAHÇE VE ŞAMPİYONLAR LİGİ

Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi durumunu da değerlendiren Mourinho, "Bekleyip göreceğiz. Ağustos başında oynayacağımız bir Şampiyonlar Ligi elemesi var. Tabii ki zorlu rakipler ama Şampiyonlar Ligi'ne girmeye çalışacağız ve tüm takımın en büyük hayalini gerçekleştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı. Ayrıca Portekizli futbolcu Diogo Jota'nın vefatı hakkında konuşan Jose Mourinho, "Diogo gerçekten çok iyi bir aile babasıydı. Aynı menajerle çalışıyorduk, dolayısıyla onu yakından tanıyordum. Bu yüzden onun hakkında çok şey biliyorum. Herkes onu seviyordu; çünkü sadece harika bir oyuncu olduğu için değil, aynı zamanda harika bir insan olduğu için. Bu yüzden çok üzücü." dedi.