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Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan takıma mesaj!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Formula 1 Britanya GP için bulunduğu İngiltere'de açıklamalar yaptı. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi sürecine değinen Portekizli hoca, 'en büyük hayalimiz' vurgusunda bulundu.

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Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan takıma mesaj!
KAYNAK:
BeIN Sport
|
GİRİŞ:
05.07.2025
saat ikonu 22:02
|
GÜNCELLEME:
05.07.2025
saat ikonu 22:02

'dan için açıklamalar gelmeye devam ediyor. Tecrübeli çalıştırıcı, 'Silverstone'daki deneyiminizi nasıl anlatırsınız?' sorusuna, "Buraya sık sık geliyorum çünkü genellikle Silverstone tatilimin son günlerine denk geliyor, bu yüzden buraya gelebiliyorum. Bir kez daha söyleyeyim, Formula 1’i seviyorum ama yeni şeyler öğrenmeyi de seviyorum. Yeni insanlarla, takım patronlarıyla, pilotlarla tanışmak harika. Aynı zamanda fikir alış verişi yapıyor ve spordan spora aktarabileceğiniz liderlik etmek gibi şeyler var mı onlara bakıyorum." cevabını verdi.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan takıma mesaj!

FENERBAHÇE VE ŞAMPİYONLAR LİGİ

Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi durumunu da değerlendiren Mourinho, "Bekleyip göreceğiz. Ağustos başında oynayacağımız bir elemesi var. Tabii ki zorlu rakipler ama Şampiyonlar Ligi'ne girmeye çalışacağız ve tüm takımın en büyük hayalini gerçekleştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı. Ayrıca Portekizli futbolcu Diogo Jota'nın vefatı hakkında konuşan Jose Mourinho, "Diogo gerçekten çok iyi bir aile babasıydı. Aynı menajerle çalışıyorduk, dolayısıyla onu yakından tanıyordum. Bu yüzden onun hakkında çok şey biliyorum. Herkes onu seviyordu; çünkü sadece harika bir oyuncu olduğu için değil, aynı zamanda harika bir insan olduğu için. Bu yüzden çok üzücü." dedi.

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'DE ŞAMPİYONLAR LİGİ SÜRECİ NASIL OLACAK?
Transferde kritik bir dönemden geçen sarı lacivertlilerin, eleme turlarına nasıl bir kadroyla çıkacağı merak konusu olmuş durumda.
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ETİKETLER
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#Fenerbahçe
#Diogo Jota
#Spor
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