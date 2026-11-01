Enes Ünal attı, Getafe kazandı! Milli futbolcu, Sevilla maçında yıldızlaştı

İspanya La Liga'da 11. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligin 11. haftasında Getafe ile Sevilla karşı karşıya geldi.

Getafe, ilk yarısını 1-0 yenik durumda kapattığı mücadeleyi 3-1'lik skorla kazanmayı başardı.

Getafe, bu sonuçla ligdeki 3. galibiyetini alarak puanını 12'ye yükseltti. Sevilla ise ligdeki 4. yenilgisini yaşayarak 17 puanda kaldı.

ENES ÜNAL ATTIĞI GOLLE YILDIZLAŞTI

Getafe'ye galibiyeti getiren golleri 68. dakikada Enes Ünal, 73. dakikada Martin Satriano ve 90+4. dakikada da Orel Mangala kaydetti. Sevilla'nın tek golü ise 19. dakikada Kike Salas'tan geldi.

Getafe'de milli futbolcu Enes Ünal, 11'de başladığı mücadelede 82. dakikada yerini Ivan Azon Monzon'a bıraktı. Ünal, ligde 2. gol sevincini yaşarken, toplamdaki gol sayısını 4'e yükseltti.