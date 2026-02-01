Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Ergin Ataman'a sert sözler: "Haysiyetiniz varsa!"

Ergin Ataman'ın yönettiği Panathinaikos'ta adeta yer yerinden oynadı. Yeşil beyazlılar deplasmanda Aris'e mağlup olunca, kulüp başkanı Dimitrios Giannakopoulos Instagram'dan canlı yayın açtı ve tüm ekibi istifaya davet etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ergin Ataman'a sert sözler:
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
01.02.2026
saat ikonu 23:55
|
GÜNCELLEME:
01.02.2026
saat ikonu 23:55

Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, Selanik deplasmanında uzatmaları oynadı ve Aris karşısında 102-95’lik skorla mağlup oldu. Maçın dördüncü çeyreğinde hakem kararlarına şiddetli itirazı sonrası sahadan diskalifiye edilerek oyun dışı bırakılan Ergin Ataman’ın yokluğunda gelen bu mağlubiyet, kulübün aykırı başkanı Dimitrios Giannakopoulos’u kelimenin tam anlamıyla çileden çıkardı.

Ergin Ataman'a sert sözler: "Haysiyetiniz varsa!"

ERGİN ATAMAN'A BAŞKAN GIANNAKOPOULOS'TAN SERT SÖZLER

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Instagram'dan canlı yayın açan Dimitrios Giannakopoulos, "Koçlar, yardımcılar, hepiniz... Nerede oynadığınızın farkında değilsiniz değil mi? Eğer geri dönecek haysiyetiniz varsa, Atina'ya vardığınızda hepiniz istifanızı verirsiniz. Oyuncular, koçlar, asistanlar... Hepiniz bir utanç kaynağısınız! Bana hiçbir mazeret üretmeyin. 40 milyon Euro bütçeniz varken gidip Aris'e yenilemezsiniz. Yeter artık! oynamaya başlayın ve nerede olduğunuzun farkına varın." dedi.

Ergin Ataman'a sert sözler: "Haysiyetiniz varsa!"

ERGİN ATAMAN'DAN CEVAP BEKLENİYOR

Konuya dair henüz bir açıklama yapmayan Ergin Ataman'ın, Atina'ya geliş süreciyle birlikte yeni bir açılım gerçekleştireceği düşünülüyor.

Ergin Ataman'a sert sözler: "Haysiyetiniz varsa!"

Sıkça Sorulan Sorular

PANA'DA EN YÜKSEK KONTRATLI OYUNCU KİM?
Kendrick Nunn, 5.3 milyon Dolar civarında bir anlaşma yapmış ve EuroLeague genelindeki en yüklü ikinci sözleşmeyi almıştı.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Semih Kılıçsoy İtalya'da manşetlerde: "Türk mücevheri"
Ademola Lookman sağlık kontrolleri için İspanya'da: Fenerbahçe'ye transferde ters köşe!
ETİKETLER
#Basketbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.