Ergin Ataman'a sert sözler: "Haysiyetiniz varsa!"

Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, Selanik deplasmanında uzatmaları oynadı ve Aris karşısında 102-95’lik skorla mağlup oldu. Maçın dördüncü çeyreğinde hakem kararlarına şiddetli itirazı sonrası sahadan diskalifiye edilerek oyun dışı bırakılan Ergin Ataman’ın yokluğunda gelen bu mağlubiyet, kulübün aykırı başkanı Dimitrios Giannakopoulos’u kelimenin tam anlamıyla çileden çıkardı.

ERGİN ATAMAN'A BAŞKAN GIANNAKOPOULOS'TAN SERT SÖZLER

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Instagram'dan canlı yayın açan Dimitrios Giannakopoulos, "Koçlar, yardımcılar, hepiniz... Nerede oynadığınızın farkında değilsiniz değil mi? Eğer geri dönecek haysiyetiniz varsa, Atina'ya vardığınızda hepiniz istifanızı verirsiniz. Oyuncular, koçlar, asistanlar... Hepiniz bir utanç kaynağısınız! Bana hiçbir mazeret üretmeyin. 40 milyon Euro bütçeniz varken gidip Aris'e yenilemezsiniz. Yeter artık! Basketbol oynamaya başlayın ve nerede olduğunuzun farkına varın." dedi.

ERGİN ATAMAN'DAN CEVAP BEKLENİYOR

Konuya dair henüz bir açıklama yapmayan Ergin Ataman'ın, Atina'ya geliş süreciyle birlikte yeni bir açılım gerçekleştireceği düşünülüyor.