Eski TFF başkanı hayatını kaybetti! Erdoğan Ünver'in vefat ettiği açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) eski başkanlarından Erdoğan Ünver'den acı haber geldi. TFF, Ünver'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Erdoğan Ünver, 13 Ağustos 1985-10 Ocak 1986 tarihlerinde federasyon başkanlığı görevini yürütmüştü.

TFF'den Erdoğan Ünver'in vefatıyla ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanlarından Erdoğan Ünver'in vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 13 Ağustos 1985 ile 10 Ocak 1986 tarihleri arasında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevini üstlenerek Türk futboluna hizmet eden Ünver, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde de çeşitli görevlerde bulundu. Merhum Erdoğan Ünver'e Allah'tan rahmet; kederli ailesine yakınlarına ve tüm spor camiasına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.