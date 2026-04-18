Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Eski Trabzonspor başkanı hayatını kaybetti! Atay Aktuğ'dan acı haber

Bir dönem Trabzonspor'da forma giyen ve kaptanlık yapan, ardından kulüpte başkanlık görevinde de bulunan Atay Aktuğ'un hayatını kaybettiği açıklandı. Bordo-mavili kulüpten yapılan duyuruda, "Merhum Atay Aktuğ'a Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Eski Trabzonspor başkanı hayatını kaybetti! Atay Aktuğ'dan acı haber
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.04.2026
saat ikonu 19:32
|
GÜNCELLEME:
18.04.2026
saat ikonu 19:32

'un eski futbolcusu ve eski başkanı Atay Aktuğ hayatını kaybetti. Aktuğ'un vefatıyla ilgili Trabzonspor'dan açıklama geldi.

HABERİN ÖZETİ

Eski Trabzonspor başkanı hayatını kaybetti! Atay Aktuğ'dan acı haber

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Trabzonspor'un eski futbolcusu ve eski başkanı Atay Aktuğ hayatını kaybetti.
Trabzonspor Kulübü, Aktuğ'un vefatıyla ilgili derin bir üzüntüyle açıklama yaptı.
Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, Atay Aktuğ'un hem eski başkan hem de eski kaptan olduğunu belirterek başsağlığı mesajı yayımladı.
Atay Aktuğ, futbolculuk kariyerinde İdmanocağı, Akçaabat Sebatspor ve Trabzonspor'da forma giydi.
1981-1982 sezonunda yönetim kurulu üyesi olarak görev alan Aktuğ, 21 Aralık 2003 - 18 Aralık 2005 tarihleri arasında Trabzonspor Kulübü Başkanlığı yaptı.
Aktuğ, ayrıca 1989-1994 yılları arasında Trabzon Belediye Başkanlığı görevinde de bulundu.
Atay Aktuğ'un cenaze namazı yarın ikindi namazından sonra İskenderpaşa Camii'nde kılınacak.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.

Bordo-mavililerden yapılan açıklamada, "Eski futbolcumuz ve eski başkanımız Atay Aktuğ'un haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Atay Aktuğ'a Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Eski Trabzonspor başkanı hayatını kaybetti! Atay Aktuğ'dan acı haber

ERTUĞRUL DOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan da Aktuğ'un vefatıyla ilgili olarak yayımladığı başsağlığı mesajında, "Kulübümüzün eski başkanlarından, eski kaptanlarımızdan ve Trabzon’a uzun yıllar hizmet etmiş değerli isim Atay Aktuğ’un vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Geçtiğimiz aylarda kendisini ziyaret etme ve uzun uzun sohbet etme imkanı bulmuştum. Trabzonspor’a olan bağlılığını, heyecanını ve kulübümüze dair taşıdığı derin sevgiyi bir kez daha yakından görmek benim için çok kıymetliydi. Bu anlamlı buluşmanın ardından vefat haberini almak üzüntümüzü daha da derinleştirmiştir. Formamızı yıllarca başarıyla temsil eden, ardından başkanlık görevinde kulübümüze önemli katkılar sunan ve Türkiye Kupası sevinci yaşatan Atay Aktuğ, Trabzonspor tarihindeki müstesna yerini daima koruyacaktır. Merhuma Allah’tan rahmet; başta ailesi olmak üzere camiamıza ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.

ATAY AKTUĞ KİMDİR?

Atay Aktuğ, 11 Nisan 1945'te Trabzon'da dünyaya geldi. Atay Aktuğ, futbolculuk kariyerinde İdmanocağı ve Akçaabat Sebatspor'un ardından Trabzonspor'da forma giymiş, kaptanlık görevini de üstlenmişti.

Eski Trabzonspor başkanı hayatını kaybetti! Atay Aktuğ'dan acı haber

1981-1982 sezonunda Mustafa Günaydın başkanlığındaki yönetim kurulunda Basın İlişkilerinden Sorumlu Yönetici olarak görev yapan Aktuğ, 21 Aralık 2003-18 Aralık 2005 tarihleri arasında ise Trabzonspor Kulübü Başkanlığı'nı yürütmüştü.

Eski Trabzonspor başkanı hayatını kaybetti! Atay Aktuğ'dan acı haber

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunu olan Aktuğ, 1989-1994 yılları arasında Trabzon Belediye Başkanlığı görevinde de bulunmuştu.

Atay Aktuğ'un cenazesi yarın ikindi namazından sonra İskenderpaşa Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten şampiyonluk sözleri! Sarı-kırmızılı camiaya çağrıda bulundu
Rizespor maçında tepki çekmişti... Sadettin Saran'dan dikkat çeken Ederson itirafı: 'Tüm sorumluluk benim, özür dilerim...'
ETİKETLER
#trabzonspor
#vefat
#Eski Başkan
#Eski Futbolcu
#Atay Aktuğ
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.