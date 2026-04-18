Trabzonspor'un eski futbolcusu ve eski başkanı Atay Aktuğ hayatını kaybetti. Aktuğ'un vefatıyla ilgili Trabzonspor'dan açıklama geldi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Eski Trabzonspor başkanı hayatını kaybetti! Atay Aktuğ'dan acı haber Trabzonspor'un eski futbolcusu ve eski başkanı Atay Aktuğ hayatını kaybetti. Trabzonspor Kulübü, Aktuğ'un vefatıyla ilgili derin bir üzüntüyle açıklama yaptı. Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, Atay Aktuğ'un hem eski başkan hem de eski kaptan olduğunu belirterek başsağlığı mesajı yayımladı. Atay Aktuğ, futbolculuk kariyerinde İdmanocağı, Akçaabat Sebatspor ve Trabzonspor'da forma giydi. 1981-1982 sezonunda yönetim kurulu üyesi olarak görev alan Aktuğ, 21 Aralık 2003 - 18 Aralık 2005 tarihleri arasında Trabzonspor Kulübü Başkanlığı yaptı. Aktuğ, ayrıca 1989-1994 yılları arasında Trabzon Belediye Başkanlığı görevinde de bulundu. Atay Aktuğ'un cenaze namazı yarın ikindi namazından sonra İskenderpaşa Camii'nde kılınacak.

Bordo-mavililerden yapılan açıklamada, "Eski futbolcumuz ve eski başkanımız Atay Aktuğ'un vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Atay Aktuğ'a Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

ERTUĞRUL DOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan da Aktuğ'un vefatıyla ilgili olarak yayımladığı başsağlığı mesajında, "Kulübümüzün eski başkanlarından, eski kaptanlarımızdan ve Trabzon’a uzun yıllar hizmet etmiş değerli isim Atay Aktuğ’un vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Geçtiğimiz aylarda kendisini ziyaret etme ve uzun uzun sohbet etme imkanı bulmuştum. Trabzonspor’a olan bağlılığını, heyecanını ve kulübümüze dair taşıdığı derin sevgiyi bir kez daha yakından görmek benim için çok kıymetliydi. Bu anlamlı buluşmanın ardından vefat haberini almak üzüntümüzü daha da derinleştirmiştir. Formamızı yıllarca başarıyla temsil eden, ardından başkanlık görevinde kulübümüze önemli katkılar sunan ve Türkiye Kupası sevinci yaşatan Atay Aktuğ, Trabzonspor tarihindeki müstesna yerini daima koruyacaktır. Merhuma Allah’tan rahmet; başta ailesi olmak üzere camiamıza ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.

ATAY AKTUĞ KİMDİR?

Atay Aktuğ, 11 Nisan 1945'te Trabzon'da dünyaya geldi. Atay Aktuğ, futbolculuk kariyerinde İdmanocağı ve Akçaabat Sebatspor'un ardından Trabzonspor'da forma giymiş, kaptanlık görevini de üstlenmişti.

1981-1982 sezonunda Mustafa Günaydın başkanlığındaki yönetim kurulunda Basın İlişkilerinden Sorumlu Yönetici olarak görev yapan Aktuğ, 21 Aralık 2003-18 Aralık 2005 tarihleri arasında ise Trabzonspor Kulübü Başkanlığı'nı yürütmüştü.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunu olan Aktuğ, 1989-1994 yılları arasında Trabzon Belediye Başkanlığı görevinde de bulunmuştu.

Atay Aktuğ'un cenazesi yarın ikindi namazından sonra İskenderpaşa Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.