Nesine 3. Lig'de yükselme play-off 1. tur maçlarının heyecanı tamamlandı. Nesine 3. Lig 4. Grup'ta yükselme play-off 1. tur rövanş maçında Eskişehirspor ile Balıkesirspor, Eskişehir'de karşı karşıya geldi.

HABERİN ÖZETİ Eskişehirspor adını 2. tura yazdırdı! Balıkesirspor'u 3-0 mağlup etti Nesine 3. Lig 4. Grup'ta yükselme play-off 1. tur rövanş maçında Eskişehirspor, Balıkesirspor'u 3-0 yenerek adını 2. tura yazdırdı. Eskişehirspor, ilk maçta 2-1 mağlup olduğu Balıkesirspor'u rövanşta 3-0 mağlup etti. Eskişehirspor'a galibiyeti getiren golleri Akın Akman (2) ve Christopher Jakob Kröhn kaydetti. Eskişehirspor, yükselme play-off 2. turunda Ayvalıkgücü Belediyespor ile eşleşti. Nesine 3. Lig yükselme play-off 2. tur eşleşmeleri belli oldu.

Eskişehirspor, ilk maçta deplasmanda 2-1 mağlup olduğu Balıkesirspor'u rövanş maçında sahasında ağırladı.

Eskişehirspor, seyircisi önünde oynadığı maçın ilk yarısını 1-0 önde kapattı. Mücadelenin ikinci yarısında da oyun üstünlüğünü elinde tutan Eskişehirspor, karşılaşmayı 3-0 kazanarak Balıkesirspor'u eledi ve adını 2. tura yazdırdı.

Eskişehirspor'a galibiyeti getiren golleri 19. ve 63. dakikalarda Akın Akman ile 90+3. dakikada Christopher Jakob Kröhn kaydetti.

AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR İLE EŞLEŞTİ

Eskişehirspor, Nesine 3. Lig yükselme play-off 2. turda Ayvalıkgücü Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

Ayvalıkgücü Belediyespor, 1. turda Karşıyaka ile karşılaşmıştı. İlk maçta sahasında rakibiyle golsüz berabere kalan Ayvalıkgücü Belediyespor, ikinci maçı deplasmanda 2-0 kazanarak 2. tura yükselmişti.

2. TUR EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU

Nesine 3. Lig'de yükselme play-off 2. tur eşleşmeleri de belli oldu. Nesine 3. Lig'de play-off 1. tur maçlarının ardından rakiplerini eleyen Çorluspor 1947, Küçükçekmece Sinopspor, Erciyes 38 Futbol, Malatya Yeşilyurtspor, Yozgat Belediyesi Bozokspor, 52 Orduspor FK, Eskişehirspor ve Ayvalıkgücü Belediyespor 2. tura yükseldi.

Nesine 3. Lig'de yükselme play-off 2. tur eşleşmeleri şu şekilde gerçekleşti:

• Küçükçekmece Sinopspor - Çorluspor 1947

• Malatya Yeşilyurtspor - Erciyes 38 Futbol

• Ayvalıkgücü Belediyespor - Eskişehirspor

• Yozgat Belediyesi Bozokspor - 52 Orduspor FK