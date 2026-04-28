Eskişehirspor adını 2. tura yazdırdı! Balıkesirspor'u 3-0 mağlup etti

Nesine 3. Lig'de yükselme play-off 1. tur rövanş maçında Eskişehirspor ile Balıkesirspor, Eskişehir'de kozlarını paylaştı. İlk maçta deplasmanda rakibine 2-1 mağlup olan Eskişehirspor, sahasındaki rövanş mücadelesini 3-0 kazanarak adını 2. tura yazdırmayı başardı.

Eskişehirspor adını 2. tura yazdırdı! Balıkesirspor'u 3-0 mağlup etti
Nesine 3. Lig'de yükselme play-off 1. tur maçlarının heyecanı tamamlandı. Nesine 3. Lig 4. Grup'ta yükselme play-off 1. tur rövanş maçında Eskişehirspor ile Balıkesirspor, Eskişehir'de karşı karşıya geldi.

Nesine 3. Lig 4. Grup'ta yükselme play-off 1. tur rövanş maçında Eskişehirspor, Balıkesirspor'u 3-0 yenerek adını 2. tura yazdırdı.
Eskişehirspor, ilk maçta 2-1 mağlup olduğu Balıkesirspor'u rövanşta 3-0 mağlup etti.
Eskişehirspor'a galibiyeti getiren golleri Akın Akman (2) ve Christopher Jakob Kröhn kaydetti.
Eskişehirspor, yükselme play-off 2. turunda Ayvalıkgücü Belediyespor ile eşleşti.
Nesine 3. Lig yükselme play-off 2. tur eşleşmeleri belli oldu.
Eskişehirspor, ilk maçta deplasmanda 2-1 mağlup olduğu Balıkesirspor'u rövanş maçında sahasında ağırladı.

Eskişehirspor, seyircisi önünde oynadığı maçın ilk yarısını 1-0 önde kapattı. Mücadelenin ikinci yarısında da oyun üstünlüğünü elinde tutan Eskişehirspor, karşılaşmayı 3-0 kazanarak Balıkesirspor'u eledi ve adını 2. tura yazdırdı.

Eskişehirspor'a galibiyeti getiren golleri 19. ve 63. dakikalarda Akın Akman ile 90+3. dakikada Christopher Jakob Kröhn kaydetti.

AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR İLE EŞLEŞTİ

Eskişehirspor, Nesine 3. Lig yükselme play-off 2. turda Ayvalıkgücü Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

Ayvalıkgücü Belediyespor, 1. turda Karşıyaka ile karşılaşmıştı. İlk maçta sahasında rakibiyle golsüz berabere kalan Ayvalıkgücü Belediyespor, ikinci maçı deplasmanda 2-0 kazanarak 2. tura yükselmişti.

2. TUR EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU

Nesine 3. Lig'de yükselme play-off 2. tur eşleşmeleri de belli oldu. Nesine 3. Lig'de play-off 1. tur maçlarının ardından rakiplerini eleyen Çorluspor 1947, Küçükçekmece Sinopspor, Erciyes 38 , Malatya Yeşilyurtspor, Yozgat Belediyesi Bozokspor, 52 Orduspor FK, Eskişehirspor ve Ayvalıkgücü Belediyespor 2. tura yükseldi.

Nesine 3. Lig'de yükselme play-off 2. tur eşleşmeleri şu şekilde gerçekleşti:

• Küçükçekmece Sinopspor - Çorluspor 1947
• Malatya Yeşilyurtspor - Erciyes 38 Futbol
• Ayvalıkgücü Belediyespor - Eskişehirspor
• Yozgat Belediyesi Bozokspor - 52 Orduspor FK

