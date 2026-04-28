Nesine 3. Lig yükselme play-off 1. turunda rövanş maçlarının heyecanı yaşanıyor. Yükselme play-off turunda Eskişehirspor ile Balıkesirspor karşı karşıya geliyor. Eskişehirspor, ilk maçta deplasmanda 2-1 mağlup olduğu Balıkesirspor'u rövanş maçında Eskişehir'de ağırlıyor.

HABERİN ÖZETİ Eskişehirspor'un maçına dede torun birlikte geldiler Nesine 3. Lig yükselme play-off 1. turunda Eskişehirspor, ilk maçta 2-1 yenildiği Balıkesirspor'u rövanş maçında Eskişehir'de ağırlıyor ve 63 yaşındaki Mehmet Özmen ile 6 yaşındaki torunu Mehmet Tuna Özmen de bu önemli maça dede-torun birlikteliğiyle geliyor. Eskişehirspor, Balıkesirspor'a karşı rövanş maçında galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor. 63 yaşındaki Eskişehirspor taraftarı Mehmet Özmen, 50 yıldır kulübün peşinde olduğunu ve torunuyla her maça geldiğini belirtiyor. Mehmet Özmen, takımın 1. Lig'de Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor gibi takımları yendiği günlere döneceğine inanıyor. 6 yaşındaki torun Mehmet Tuna Özmen, maçı 5-0 kazanacaklarına emin olduğunu ve kaleci Bora'ya güvendiğini söylüyor.

Turu geçmek ve şampiyonluk yolunda ilerlemek için mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkan siyah-kırmızılı ekipte, taraftarın desteği ise tam. Maç öncesi stadyum çevresinde oluşan heyecana, 63 yaşındaki Eskişehirspor taraftarı Mehmet Özmen ve minik torunu 6 yaşındaki Mehmet Tuna Özmen de ortak oldu. Siyah-kırmızı renklerle maça hazırlanan dede ve torun, kulübe olan bağlılıklarını dile getirdi.

"BU BÜYÜK CAMİANIN YERİ BURALAR DEĞİL"

Yarım asırdır Eskişehirspor'un peşinde olduğunu belirten Mehmet Özmen, takımın hak ettiği yere döneceğine olan inancını vurguladı. Özmen, "Vallahi biz dededen toruna Es-Es'liyiz. 50 yıldır bu kulübün peşindeyiz. Benim torunum her maça benimle gelir. Geçen hafta biraz üzüldük ama inşallah en az iki farklı kazanıp turu geçeceğiz. Bizim ümidimiz; play-off'larda şampiyon olarak Eskişehirspor'umuza layık olduğu yerleri getireceğiz. Çünkü bu 35 bin taraftarın, bu kadar büyük bir camianın buralarda pek yeri olmadığını düşünüyorum. Zor günleri atlatıp 1. Lig'de Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı, Trabzonspor'u 4-0, 3-0 yendiğimiz günlere geri döneceğiz inşallah" şeklinde konuştu.

Dedesinin izinden giden ve Eskişehirspor sevgisiyle büyüyen 6 yaşındaki Mehmet Tuna Özmen ise maçı kazanacaklarından emin olduğunu söyledi. Kaleci Bora'ya olan güvenini dile getiren minik Mehmet Tuna, "Maç için geldim ve bu maçı inşallah 5-0 yeneriz. Maç için burada olduğum için çok mutluyum. İnşallah bugünkü maçta Bora abim bütün topları tutacak" ifadelerini kullandı.

Dede ve torun, açıklamalarının ardından büyük bir heyecanla tribündeki yerlerini almak üzere stadyuma giriş yaptı.