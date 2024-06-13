EURO 2024 heyecanı yarın başlıyor: 10 şehirde futbol şöleni

13 Haziran 2024 10:09 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 10:10

Almanya’nın ikinci kez ev sahipliği yaptığı 14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek EURO 2024 heyecanı başlıyor. TSİ 22.00'de oynanacak Almanya - İskoçya mücadelesiyle başlayacak turnuva 31 gün sürecek.

Şampiyonada 4'erli 6 grupta toplam 24 takım yer alacak. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ülkeler ve en iyi 4 grup üçüncüsü, son 16 turuna yükselecek.

Grup maçları 26 Haziran'da sona erecek, son 16 turu ise 29 Haziran'da başlayacak. Turnuvada 5-6 Temmuz'da çeyrek final ve 9-10 Temmuz'da da yarı final maçları oynanacak.

ALMANYA 2. KEZ EV SAHİBİ

Almanya, tarihinde 2. kez Avrupa Futbol Şampiyonası'nı düzenleyecek. Daha önce 1988 yılındaki turnuva Batı Almanya'nın ev sahipliği organize edilmişti. 1988 yılındaki şampiyonayı finalde Sovyetler Birliği'ni yenen Hollanda kazanmıştı.

10 ŞEHİRDE OYNANACAK

Turnuvada maçlara Almanya'nın Berlin, Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart ve Düsseldorf şehirleri ev sahipliği yapacak. Açılış müsabakası Münih'te, final ise Berlin'de oynanacak.

Turnuvada oynanacak stadyumlarda en fazla kapasiteye sahip Berlin Olimpiyat, en az ise Leipzig Stadyumu olarak yer alıyor. Maçların oynanacağı Berlin Olimpiyat Stadyumu 71 bin, Allianz Arena 66 bin, BVB Dortmund Stadyumu 62 bin, Stuttgart Arena 51 bin, Arena AufSchalke 50 bin, Volkspark Stadyumu 49 bin, Düsseldorf Arena 47 bin, Frankfurt Arena 47 bin, Köln Stadyumu 43 bin ve Leipzig Stadyumu 40 bin seyirci ağırlayabiliyor.

EN ÇOK KAZANAN ÜLKELER

Bu yıl 17. kez düzenlenecek turnuvanın bu zamana en başarılı ülkeleri Almanya ve İspanya oldu. Geride kalan 16 turnuvada iki ülke, 3'er kez mutlu sona ulaştı. Şampiyonayı İtalya ve Fransa 2'şer, Portekiz, Hollanda, Danimarka, Çekya, Yunanistan ve Sovyetler Birliği de 1'er kez kazandı.

SON ŞAMPİYON İTALYA

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası, pandemi nedeniyle 2021 yılında Avrupa'nın farklı 11 ülkesinde gerçekleştirildi. İtalya ile İngiltere arasında Wembley Stadyumu'nda oynanan finalin 90 dakikası 1-1 sona ererken, uzatmalarda da eşitlik bozulmadı. Penaltı atışlarında rakibine üstünlük sağlayan İtalya turnuvanın şampiyonu oldu.

3 KEZ EV SAHİBİ ÜLKE KAZANDI

1960 yılından beri düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bugüne kadar 3 takım kendi ülkesinde düzenlenen turnuvada şampiyon oldu. 1964 yılında İspanya, 1968 yılında İtalya ve 1984 yılında da Fransa seyircisi önünde kupayı kaldırdı.

TURNUVANIN EN GOLCÜSÜ VE EN ÇOK MAÇA ÇIKANI: CRİSTİANO RONALDO

Avrupa Futbol Şampiyonası'nın en golcü ismi Portekiz'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo olarak yer alıyor. Bugüne kadar 2004, 2008, 2012, 2016 ve 2020'deki turnuvalarda boy gösteren Ronaldo, çıktığı 25 karşılaşmada rakip fileleri 14 kez havalandırdı. Turnuvada ayrıca Fransız Michel Platini'nin 9, İngiliz Alan Shearer ile Fransız Antoine Griezmann'ın da 7'şer golü bulunuyor.

5 turnuvada gol atan tek futbolcu olan 39 yaşındaki futbolcu, aynı zamanda turnuvada en fazla maça çıkan oyuncu olarak da yer alıyor.

15 ÜLKEDEN 19 HAKEM GÖREV ALACAK

Avrupa Şampiyonası'nda 15 farklı ülkeden toplam 19 orta hakem görev yapacak. Turnuvada Almanya, İngiltere, Fransa ve İtalya'dan 2'şer, Türkiye, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre ve Arjantin'den 1'er hakem düdük çalacak.

Turnuvada görev alacak hakemler şu şekilde:

Michael Oliver (İngiltere), Anthony Taylor (İngiltere), François Letexier (Fransa), Clement Turpin (Fransa), Daniel Siebert (Almanya), Felix Zwayer (Almanya), Marco Guida (İtalya), Daniele Orsato (İtalya), Danny Makkelie (Hollanda), Szymon Marciniak (Polonya), Artur Soares Dias (Portekiz), Istvan Kovacs (Romanya), Ivan Kruzliak (Slovakya), Slavko Vincıc (Slovenya), Jesus Gil Manzano (İspanya), Glenn Nyberg (İsveç), Sandro Schärer (İsviçre), Halil Umut Meler (Türkiye) ve Facundo Tello (Arjantin).

HALİL UMUT MELER İLK KEZ DÜDÜK ÇALACAK

EURO 2024'te A Milli Futbol Takımı'nın dışında FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler de yer alacak. Kariyerinde ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası'nda görev alan olan Meler'in yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Video Yardımcı Hakem (VAR) da Alper Ulusoy olacak.

GALİBİYET 1 MİLYON EURO

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ülkeler 9 milyon 250 bin Euro katılım ücreti alacak. Turnuvada galibiyet için 1 milyon Euro, beraberlik için 500 bin Euro verilecek. Son 16 turuna katılan takımlara 1.5 milyon Euro, çeyrek finale yükselen ülkelere 2.5 milyon Euro, yarı finale kalan ekiplere de 4 milyon Euro verilecek. Şampiyonayı kazanan ülke ayrıca 8 milyon Euro daha kazanacak.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda gruplar şöyle:

A Grubu: Almanya, İskoçya, Macaristan, İsviçre

B Grubu: İspanya, Hırvatistan, İtalya, Arnavutluk

C Grubu: Slovenya, Danimarka, Sırbistan, İngiltere

D Grubu: Polonya, Hollanda, Avusturya, Fransa

E Grubu: Belçika, Slovakya, Romanya, Ukrayna

F Grubu: TÜRKİYE, Gürcistan, Portekiz, Çekya