EURO 2024'e en çok futbolcu gönderen kulüpler açıklandı: Süper Lig devi listede

10 Haziran 2024 14:04 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 14:05

EURO 2024 heyecanı 14 Haziran Cuma günü başlıyor. 24 takımın mücadele edeceği turnuvada takımlar 7 Nisan'dan en az 23 en fazla 26 kişiden oluşan nihai kadrolarını UEFA'ya bildirdi. Takımların kadrolarını bildirmesiyle EURO 2024'e hangi ligden kaç futbolcunun katılacağı da belli oldu.

EN FAZLA PREMİER LİG'DEN

Avrupa Futbol Şampiyonası'na en fazla oyuncu yollayan lig İngiltere Premier Lig olurken, Süper Lig 6. sırada yer aldı. İşte EURO 2024'e en çok oyuncu yollayan ligler şöyle:

1. İngiltere Premier League: 97

2. İtalya Serie A: 91

3. Almanya Bundesliga: 76

4. İspanya LaLiga: 56

5. Fransa Ligue 1: 28

6. Süper Lig: 25

7. Çekya Ligi: 21

8. İngiltere Championship: 18

9. Hollanda Eredevisie: 16

10. Avusturya Ligi: 16

11. Ukrayna Ligi: 15

12. Suudi Pro Lig: 14

EURO 2024'E EN ÇOK OYUNCU GÖNDEREN KULÜPLER

Avrupa Şampiyonası’na en çok futbolcu gönderen kulüpler arasına Fenerbahçe de katıldı. Transfermarkt'ta yer alan detaylara göre Sarı-lacivertliler, 7 futbolcusunu Avrupa Şampiyonası’na göndererek en çok oyuncu gönderen 22. kulüp oldu.

Euro 2024’e en çok futbolcu gönderen takımlar Manchester City ve Inter oldu. Kendi liglerinde şampiyon olan her iki kulüpten de 13’er futbolcu davet edildi. PSG, Real Madrid ve Barcelona’dan ise 12’şer futbolcu ülkelerini bu yaz temsil edecek.

İtalya Serie A ekibi Bologna’dan 8 futbolcu EURO 2024’te olacak. Brentford ve Roma gibi kulüpler de birçok futbolcu yolluyor.