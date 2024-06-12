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EURO 2024’te yer alacak piyasa değeri en yüksek takım ve futbolcular belli oldu! En pahalı kadro o takımda...

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com.tr
12 Haziran 2024 14:52 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 14:54
EURO 2024’te yer alacak piyasa değeri en yüksek takım ve futbolcular belli oldu! En pahalı kadro o takımda...

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası heyecanı başlıyor. EURO 2024’te yer alacak takımların ve futbolcuların tahmini piyasa değeri analiz edildi. EURO 2024’ün en değerli takımı belli oldu. Tahmini toplamı 1 milyar 520 milyon avroyu bulan İngiltere en değerli ve pahalı takım oldu.

Avrupa futbolunun en büyük organizasyonu EURO 2024 başlıyor. EURO 2024 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek.

Turnuva öncesi EURO 2024'te mücadele edecek futbolcuların ve takımların tahmini piyasa değeri paylaşıldı. En pahalı kadrolar ve futbolcular belli oldu. 

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda  takımlar arasında kadrosu "en değerli" takım İngiltere oldu. İngiltere'nin piyasa değeri tahmini toplamı 1 milyar 520 milyon avroyu buldu.

EURO 2024’te yer alacak piyasa değeri en yüksek takım ve futbolcular belli oldu! En pahalı kadro o takımda... - 1. Resim

FUTBOLCULARIN PİYASA DEĞERİ 11 MİLYAR AVROYU GEÇTİ

EURO 2024'te mücadele edecek takımların futbolcu bazında değerleri dikkat çekti.

Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek futbolcuların tahmini piyasa değeri 11 milyar avroyu buldu.

En değerli futbolcular İngiltere'den Jude Bellingham ile Fransa'dan Kylian Mbappe oldu. İki futbolcu, 180'er milyon avroluk değerleriyle zirvede yer aldı.

EURO 2024’te yer alacak piyasa değeri en yüksek takım ve futbolcular belli oldu! En pahalı kadro o takımda... - 2. Resim

Turnuvanın en değerli 11 futbolcusu sırasıyla şöyle sıralandı;

1- Jude Bellingham    İngiltere    180 milyon avro
2- Kylian Mbappe    Fransa    180 milyon avro
3- Phil Foden    İngiltere    150 milyon avro
4- Bukayo Saka    İngiltere    140 milyon avro
5- Florian Wirtz    Almanya    130 milyon avro
6- Declan Rice    İngiltere    120 milyon avro
7- Jamal Musiala    Almanya    120 milyon avro
8- Rodri    İspanya    120 milyon avro
9. Eduardo Camavinga    Fransa    100 milyon avro
10- Harry Kane    İngiltere    100 milyon avro
11-  Aurelien Tchouameni    Fransa    100 milyon avro

AVRUPA'NIN EN DEĞERLİ TAKIMI İNGİLTERE

Transfermarkt değerlerine göre, takımların tahmini toplam piyasa değeri 11 milyar 381 milyon Euroyu buldu.

EURO 2024’te yer alacak piyasa değeri en yüksek takım ve futbolcular belli oldu! En pahalı kadro o takımda... - 3. Resim

Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek takımlar arasında en pahalı kadro  İngiltere oldu.

1 milyar 520 milyon avroyu bulan İngiltere'nin ardından 1 milyar 230 milyon avroyla Fransa ve 1 milyar 50 milyon avroyla Portekiz geldi.

En düşük takım 92 milyon 130 bin avroluk değeriyle Romanya oldu.

Turnuvada yer alacak takımlar değer sıralaması şöyle;

  1. İngiltere    1.52 milyar
    2. Fransa    1.23 milyar
    3. Portekiz    1.05 milyar
    4. İspanya    965.5 milyon
    5. Almanya    851 milyon
    6. Hollanda    765 milyon
    7. İtalya    705.5 milyon
    8. Belçika    584.5 milyon
    9. Danimarka    415.5 milyon
    10. Ukrayna    379 milyon
    11. Hırvatistan    327.7 milyon
    12. Türkiye    324.1 milyon
    13. Sırbistan    313.4 milyon
    14. İsviçre    281.5 milyon
    15. Avusturya    237 milyon
    16. Polonya    210.3 milyon
    17. İskoçya    207.4 milyon
    18. Çekya    185.9 milyon
    19. Macaristan    165.45 milyon
    20. Gürcistan    161.05 milyon
    21. Slovakya    156.4 milyon
    22. Slovenya    141.55 milyon
    23. Arnavutluk    111.6 milyon
    24. Romanya    92.13 milyon

EURO 2024’te yer alacak piyasa değeri en yüksek takım ve futbolcular belli oldu! En pahalı kadro o takımda... - 4. Resim

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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