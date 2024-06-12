EURO 2024’te yer alacak piyasa değeri en yüksek takım ve futbolcular belli oldu! En pahalı kadro o takımda...
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası heyecanı başlıyor. EURO 2024’te yer alacak takımların ve futbolcuların tahmini piyasa değeri analiz edildi. EURO 2024’ün en değerli takımı belli oldu. Tahmini toplamı 1 milyar 520 milyon avroyu bulan İngiltere en değerli ve pahalı takım oldu.
Avrupa futbolunun en büyük organizasyonu EURO 2024 başlıyor. EURO 2024 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek.
Turnuva öncesi EURO 2024'te mücadele edecek futbolcuların ve takımların tahmini piyasa değeri paylaşıldı. En pahalı kadrolar ve futbolcular belli oldu.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda takımlar arasında kadrosu "en değerli" takım İngiltere oldu. İngiltere'nin piyasa değeri tahmini toplamı 1 milyar 520 milyon avroyu buldu.
FUTBOLCULARIN PİYASA DEĞERİ 11 MİLYAR AVROYU GEÇTİ
EURO 2024'te mücadele edecek takımların futbolcu bazında değerleri dikkat çekti.
Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek futbolcuların tahmini piyasa değeri 11 milyar avroyu buldu.
En değerli futbolcular İngiltere'den Jude Bellingham ile Fransa'dan Kylian Mbappe oldu. İki futbolcu, 180'er milyon avroluk değerleriyle zirvede yer aldı.
Turnuvanın en değerli 11 futbolcusu sırasıyla şöyle sıralandı;
1- Jude Bellingham İngiltere 180 milyon avro
2- Kylian Mbappe Fransa 180 milyon avro
3- Phil Foden İngiltere 150 milyon avro
4- Bukayo Saka İngiltere 140 milyon avro
5- Florian Wirtz Almanya 130 milyon avro
6- Declan Rice İngiltere 120 milyon avro
7- Jamal Musiala Almanya 120 milyon avro
8- Rodri İspanya 120 milyon avro
9. Eduardo Camavinga Fransa 100 milyon avro
10- Harry Kane İngiltere 100 milyon avro
11- Aurelien Tchouameni Fransa 100 milyon avro
AVRUPA'NIN EN DEĞERLİ TAKIMI İNGİLTERE
Transfermarkt değerlerine göre, takımların tahmini toplam piyasa değeri 11 milyar 381 milyon Euroyu buldu.
Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek takımlar arasında en pahalı kadro İngiltere oldu.
1 milyar 520 milyon avroyu bulan İngiltere'nin ardından 1 milyar 230 milyon avroyla Fransa ve 1 milyar 50 milyon avroyla Portekiz geldi.
En düşük takım 92 milyon 130 bin avroluk değeriyle Romanya oldu.
Turnuvada yer alacak takımlar değer sıralaması şöyle;
- İngiltere 1.52 milyar
2. Fransa 1.23 milyar
3. Portekiz 1.05 milyar
4. İspanya 965.5 milyon
5. Almanya 851 milyon
6. Hollanda 765 milyon
7. İtalya 705.5 milyon
8. Belçika 584.5 milyon
9. Danimarka 415.5 milyon
10. Ukrayna 379 milyon
11. Hırvatistan 327.7 milyon
12. Türkiye 324.1 milyon
13. Sırbistan 313.4 milyon
14. İsviçre 281.5 milyon
15. Avusturya 237 milyon
16. Polonya 210.3 milyon
17. İskoçya 207.4 milyon
18. Çekya 185.9 milyon
19. Macaristan 165.45 milyon
20. Gürcistan 161.05 milyon
21. Slovakya 156.4 milyon
22. Slovenya 141.55 milyon
23. Arnavutluk 111.6 milyon
24. Romanya 92.13 milyon