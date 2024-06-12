EURO 2024’te yer alacak piyasa değeri en yüksek takım ve futbolcular belli oldu! En pahalı kadro o takımda...

12 Haziran 2024 14:52 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 14:54

Türkiye EURO 2024'de üçüncü olursa son 16'ya kalmak için ihtimalleri ve istatistikleri! Diğer grupların üçüncüleri ile oynayacak

Türkiye EURO 2024'de üçüncü olursa son 16'ya kalmak için ihtimalleri ve istatistikleri! Diğer grupların üçüncüleri ile oynayacak

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Avrupa futbolunun en büyük organizasyonu EURO 2024 başlıyor. EURO 2024 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek.

Turnuva öncesi EURO 2024'te mücadele edecek futbolcuların ve takımların tahmini piyasa değeri paylaşıldı. En pahalı kadrolar ve futbolcular belli oldu.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda takımlar arasında kadrosu "en değerli" takım İngiltere oldu. İngiltere'nin piyasa değeri tahmini toplamı 1 milyar 520 milyon avroyu buldu.

FUTBOLCULARIN PİYASA DEĞERİ 11 MİLYAR AVROYU GEÇTİ

EURO 2024'te mücadele edecek takımların futbolcu bazında değerleri dikkat çekti.

Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek futbolcuların tahmini piyasa değeri 11 milyar avroyu buldu.

En değerli futbolcular İngiltere'den Jude Bellingham ile Fransa'dan Kylian Mbappe oldu. İki futbolcu, 180'er milyon avroluk değerleriyle zirvede yer aldı.

Turnuvanın en değerli 11 futbolcusu sırasıyla şöyle sıralandı;

1- Jude Bellingham İngiltere 180 milyon avro

2- Kylian Mbappe Fransa 180 milyon avro

3- Phil Foden İngiltere 150 milyon avro

4- Bukayo Saka İngiltere 140 milyon avro

5- Florian Wirtz Almanya 130 milyon avro

6- Declan Rice İngiltere 120 milyon avro

7- Jamal Musiala Almanya 120 milyon avro

8- Rodri İspanya 120 milyon avro

9. Eduardo Camavinga Fransa 100 milyon avro

10- Harry Kane İngiltere 100 milyon avro

11- Aurelien Tchouameni Fransa 100 milyon avro

AVRUPA'NIN EN DEĞERLİ TAKIMI İNGİLTERE

Transfermarkt değerlerine göre, takımların tahmini toplam piyasa değeri 11 milyar 381 milyon Euroyu buldu.

Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek takımlar arasında en pahalı kadro İngiltere oldu.

1 milyar 520 milyon avroyu bulan İngiltere'nin ardından 1 milyar 230 milyon avroyla Fransa ve 1 milyar 50 milyon avroyla Portekiz geldi.

En düşük takım 92 milyon 130 bin avroluk değeriyle Romanya oldu.

Turnuvada yer alacak takımlar değer sıralaması şöyle;