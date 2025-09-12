EuroBasket'te ilk finalist belli oldu: Finlandiya kaybetti!

İstanbul
Almanya, zorlu maçta Finlandiya'yı şampiyona dışına itti. Son dünya şampiyonu, an itibarıyla Avrupa'da da finale yükseldi.
https://x.com/EuroBasket/status/1966540454385623235
Almanya: 98 - Finlandiya: 86
Salon: Arena Riga
Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Antonio Conde (İspanya), Boris Krejic (Slovenya).
Almanya: Schröder 26, Obst 7, Theis 10, Bonga 10, Wagner 22, Oscar da Silva 2, Lo 2, Tristan da Silva 13, Thiemann 6.
Finlandiya: Little 5, Grandison 5, Valtonen 6, Jantunen 12, Markkanen 16, Salin, Nkamhoua 21, Maxhuni 9, Muurinen 12, Gustavson.
1. Periyot: 30-26
Devre: 61-47
3. Periyot: 81-73