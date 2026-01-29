Menü Kapat
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

EuroLeague'de Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes derbisi!

EuroLeague'in 24. haftasında Türk derbisi oynandı. Temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, kendi sahasında Anadolu Efes'i ağırladı.

EuroLeague'de Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes derbisi!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
29.01.2026
saat ikonu 23:11
|
GÜNCELLEME:
29.01.2026
saat ikonu 23:15

Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 79-62 ile geçti ve Türk derbisinde galip geldi. Temsilcilerimiz arasındaki heyecanlı mücadelenin ardından, sarı lacivertliler sezondaki 17. galibiyetini aldı. Diğer taraftaysa Anadolu Efes, 19. kez parkeden mağlup ayrıldı.

EuroLeague'de Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes derbisi!

1. Çeyrek sonucu: Fenerbahçe Beko 25-8 Anadolu Efes

2. Çeyrek sonucu: Fenerbahçe Beko 39-25 Anadolu Efes

3. Çeyrek sonucu: Fenerbahçe Beko 61-39 Anadolu Efes

EuroLeague'de Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes derbisi!

Salon: Ülker ve Etkinlik

Hakemler: Carlos Peruga (İspanya), Borys Ryzhyk (Ukrayna), Tomasz Trawicki (Polonya).

Fenerbahçe Beko: Horton Tucker 22, Tarık Biberovic 10, Colson, Melli 5, Birch 2, De Colo 12, Jantunen 6, Metecan Birsen 8, Bacot 3, Baldwin 8, Onuralp Bitim 3.

Anadolu Efes: Weiler-Babb 2, Dozier 9, David Mutaf 2, Ercan Osmani, Poirier 4, Şehmus Hazer 7, Lee 19, Smits 2, Dessert 6, Swider 9, Erkan Yılmaz, Jones 2.

ANADOLU EFES'TE GİDİŞAT NE DURUMDA?
Mavi beyazlılar, bu sezon özelinde hala istikrar yakalayamadı ve yönetimin yeni hamleler yapması gündeme geldi.
