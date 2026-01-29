EuroLeague'de Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes derbisi!

Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 79-62 ile geçti ve Türk derbisinde galip geldi. Temsilcilerimiz arasındaki heyecanlı mücadelenin ardından, sarı lacivertliler sezondaki 17. galibiyetini aldı. Diğer taraftaysa Anadolu Efes, 19. kez parkeden mağlup ayrıldı.

1. Çeyrek sonucu: Fenerbahçe Beko 25-8 Anadolu Efes

2. Çeyrek sonucu: Fenerbahçe Beko 39-25 Anadolu Efes

3. Çeyrek sonucu: Fenerbahçe Beko 61-39 Anadolu Efes

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Carlos Peruga (İspanya), Borys Ryzhyk (Ukrayna), Tomasz Trawicki (Polonya).

Fenerbahçe Beko: Horton Tucker 22, Tarık Biberovic 10, Colson, Melli 5, Birch 2, De Colo 12, Jantunen 6, Metecan Birsen 8, Bacot 3, Baldwin 8, Onuralp Bitim 3.

Anadolu Efes: Weiler-Babb 2, Dozier 9, David Mutaf 2, Ercan Osmani, Poirier 4, Şehmus Hazer 7, Lee 19, Smits 2, Dessert 6, Swider 9, Erkan Yılmaz, Jones 2.