Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

EuroLeague'de Final Four eşleşmeleri belli oldu! İşte dev organizasyonda oynanacak maçlar

EuroLeague'de play-off maçlarının heyecanı sona erdi. Play-off etabının tamamlanmasıyla Final Four'a yükselen takımlar ve eşleşmeler belli oldu. 22-24 Mayıs tarihleri arasında Yunanistan'da düzenlenecek Final Four'da yarı finalde Olympiakos-Fenerbahçe Beko ve Valencia-Real Madrid maçları oynanacak. Eşleşmenin kazananları finalde kupa için mücadele edecek.

EuroLeague'de Final Four eşleşmeleri belli oldu! İşte dev organizasyonda oynanacak maçlar
'de normal sezonun sona ermesinin ardından play-off maçlarının heyecanı yaşandı. Play-off maçlarının da tamamlanmasıyla birlikte Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda 'a yükselen takımlar ve eşleşmeler belli oldu.

EuroLeague'de Final Four eşleşmeleri belli oldu! İşte dev organizasyonda oynanacak maçlar

EuroLeague'de normal sezon ve play-off maçlarının tamamlanmasının ardından, takımların Final Four'a yükseldiği ve eşleşmelerin belli olduğu duyuruldu.
Final Four'a yükselen takımlar Olympiakos, Real Madrid, Fenerbahçe Beko ve Valencia oldu.
Olympiakos, Monaco'yu 3-0 ile geçti.
Real Madrid, Hapoel Tel Aviv'i 3-1 ile geçti.
Fenerbahçe Beko, Zalgiris'i 3-1 ile geçti.
Valencia, Panathinaikos'u 3-2 ile geçti.
Final Four yarı finalinde Olympiakos-Fenerbahçe Beko ve Valencia-Real Madrid maçları oynanacak.
Final Four maçları 22-24 Mayıs tarihleri arasında Yunanistan'da oynanacak.
EuroLeague'de Final Four eşleşmeleri belli oldu! İşte dev organizasyonda oynanacak maçlar

FINAL FOUR'A ADINI YAZDIRAN TAKIMLAR NETLEŞTİ

EuroLeague'de Final Four'a yükselen ilk takım Yunanistan temsilcisi oldu. Play-off aşamasında eşleştiği Fransa temsilcisi Monaco'yu seride 3-0 mağlup etmeyiş başaran Olympiakos, Final Four'a adını yazdırdı.

Organizasyonda Final Four'a yükselen ikinci takım İspanya temsilcisi oldu. Play-off serisinde karşılaştığı İsrail ekibi Hapoel Tel Aviv'i 3-1 mağlup etmeyi başaran Real Madrid, Final Four'da mücadele etmeye hak kazandı.

Bu sezon son EuroLeague şampiyonu ünvanıyla mücadele eden , Final Four'a adını yazdıran üçüncü takım oldu. Sezonu 4. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, play-off aşamasında Zalgiris ile karşı karşıya geldi. Rakibini seride 3-1 mağlup eden Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de Final Four'a yükseldi.

EuroLeague'de Final Four eşleşmeleri belli oldu! İşte dev organizasyonda oynanacak maçlar

EuroLeague'de son Final Four biletini alan takım ise İspanya temsilcisi Valencia oldu. Play-off etabında Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos ile karşı karşıya gelen Valencia, seriyi 3-2 kazanarak Final Four'a yükseldi.

EuroLeague'de Final Four eşleşmeleri belli oldu! İşte dev organizasyonda oynanacak maçlar

FINAL FOUR'DA EŞLEŞMELER BELLİ OLDU

EuroLeague'de Final Four heyecanı, 22-24 Mayıs tarihleri arasında Yunanistan'da yaşanacak.

Final Four yarı finalinde Olympiakos-Fenerbahçe Beko ve Valencia-Real Madrid maçları oynanacak. Eşleşmelerin kazananları EuroLeague kupasını müzesine götürmek için mücadele edecek.

