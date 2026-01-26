Eyüpspor-Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 19. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligde haftanın kapanış maçında ikas Eyüpspor ile Beşiktaş, bugün saat 20.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Futbolseverlerin sonucunu merakla beklediği kritik karşılaşmada hakem Yasin Kol düdük çalacak. Maçta Kol'un yardımcılıklarını ise Bersan Duran ile Furkan Ürün yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi de Burak Demirkıran olacak.

MAÇIN VAR HAKEMİ AÇIKLANDI

Öte yandan, Eyüpspor ile Beşiktaş arasında oynanacak maçta görev yapacak Video Yardımcı Hakem (VAR) de belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, müsabakada VAR hakemi olarak Sarper Barış Saka, AVAR hakemi olarak ise Suat Güz görev yapacak.