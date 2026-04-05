Eyüpspor yangın yeri: Akdeniz'de 3 gol ve 1 kırmızı kart!

Antalyaspor, 28. hafta maçında Eyüpspor'u 3-0 mağlup etti. Ev sahibinin golleri 63. dakikada Van de Streek, 77. dakikada Nikola Storm ve 83. dakikada Samuel Ballet'ten gelirken; konuk takımda ise Bedirhan Özyurt, 50. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Akdeniz'deki kritik kayıpla birlikte 22 puanda kalan Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in son haftaları öncesinde kümede kalmak için zor bir duruma düştü! Esasen ise İstanbul temsilcisi, an itibarıyla puan tablosunda 17. sıradaki yerinde kaldı ve Kayserispor'un mağlup olduğu haftada önemli bir fırsatı kaçırmış oldu.
5 maç aradan sonra ligde 3 puan sevinci yaşayan ve küme düşme hattından uzaklaşan Antalyaspor, puanını 28'e yükseltti.