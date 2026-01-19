Eyüpspor'a son dakika sürprizi: Konyaspor pes etmedi!

Konyaspor ile Eyüpspor, Trendyol Süper Lig mücadelesinde 1-1 berabere kaldı. İlk yarıdaki sessizliğin ardından konuk takım 50. dakikada Metehan Altunbaş ile 1-0 öne geçerken, Konyaspor ise 90+5'te Jackson Muleka ile skoru eşitledi ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı. Ayrıca da bu sonuçla birlikte; Eyüpspor 14 puana, yeşil beyazlılar da 18 puana yükseldi.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Gökhan Barcın, Orhun Aydın Duran.

Tümosan Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana (Dk. 79 Melih Bostan), Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Guilherme (Dk. 55 Arif Boşluk), Jevtovic (Dk. 55 Berkan Kutlu), Bjorlo, Deniz Türüç, Svendsen (Dk. 69 Enis Bardhi), Muleka, Umut Nayir.

ikas Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Arda Yavuz (Dk. 64 Radu), Emir Ortakaya, Onguene, Talha Ülvan, Taşkın İlter, Legowski (Dk. 82 Raux Yao), Baran Ali Gezek, Metehan Altunbaş (Dk. 77 Calegari), Pintor (Dk. 64 Quinones), Umut Bozok (Dk.82 Sadia).

Sarı kartlar: Dk. 31 Onguene, Dk. 90+1 Baran Ali Gezek (ikas Eyüpspor).

Goller: Dk. 50 Metehan Altunbaş (ikas Eyüpspor), Dk. 90+5 Muleka (TÜMOSAN Konyaspor).

https://x.com/konyaspor/status/2013279356177485880?s=20