TFF'den bahis skandalıyla ilgili yeni açıklama: Antrenörler PFDK'ya sevk edildi!

TFF'den bahis skandalına dair bilgilendirme geldi. Süper Lig dışındaki takımlarda görev alan 297 antrenör, PFDK'ya sevk edildi.
Süper Lig harici profesyonel liglerde son 5 yılda görev yapan 297 antrenör, bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasında, bahis oynadığı tespit edilen 297 antrenörün tedbirli olarak sevk edildikleri belirtildi.
Bahis soruşturmasında hukuki süreç devam ediyor ve isimler bazındaki listeler sürekli güncelleniyor.