Eyüpspor'da bir ayrılık daha! Robin Yalçın'a veda edildi

Trendyol Süper Lig'de devre arası transfer döneminin son gününde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ligde topladığı 18 puanla 15. sırada bulunan ikas Eyüpspor'da önemli bir ayrılık daha gerçekleşti.
Eflatun-sarılılar, 32 yaşındaki futbolcusu Robin Yalçın ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, 2,5 sezondur Eyüpspor forması giyen futbocuya teşekkür edilerek kariyerinin devamında başarılar dilendi.
https://x.com/eyupsporkulubu/status/2019772697148846285
2023-2024 sezonu başında Eyüpspor'a transfer olan Robin Yalçın, takımıyla Trendyol 1. Lig şampiyonluğu yaşamıştı.