Süper Lig'de yoluna devam eden Eyüpspor'da yönetim belirsizliği ortadan kalktı. Geçtiğimiz dönemde TMSF tarafından kayyum ataması gerçekleştirilen İstanbul temsilcisinde, idari ve hukuki süreçlerin noktalanmasıyla birlikte yönetim yeniden eski sahiplerine geçti.

EYÜPSPOR RESMEN DUYURDU

Kulüpten yapılan resmi bilgilendirmeyle, Başkan Murat Özkaya ile Asbaşkan Fatih Kulaksız’ın görevlerinin başına döndüğü kesinleşti. Eflatun-sarılı kulübün resmi kanalları aracılığıyla paylaşılan duyuruda sürecin tamamlandığı vurgulanırken, gelecek planlamasına dair detayların da yakında aktarılacağı ifade edildi.

Eyüpspor Kulübü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamanın tam metni şu şekilde:

"Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atanan kulübümüz, yürütülen sürecin ardından Başkanımız Sayın Murat Özkaya ve Asbaşkanımız Sayın Fatih Kulaksız’a iade edilmiştir.

Kulübümüzün geleceği ve kurumsal yapısına ilişkin gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını bildirir, camiamıza ve tüm futbol kamuoyuna saygıyla duyururuz."