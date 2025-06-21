Eyüpspor'da yıldız isimle yollar ayrıldı!

Eyüpspor'da flaş bir ayrılık yaşandı. Arda Turan sonrasında yeniden yapılanmaya giden İstanbul ekibi, Leo Dubois için veda kararı aldı.

Eyüpspor'da Onur Bulut transferinin ardından kritik bir karar geldi. Geçtiğimiz sezon Arda Turan tarafından çok şans verilmeyen Leo Dubois, sözleşmesinin bitmesiyle birlikte serbest bırakıldı.

EYÜPSPOR'DA LEO DUBOIS İLE YOLLAR AYRILDI

İstanbul temsilcisinde Onur Bulut'un imzasının ardından yeni bir hamle planlandı. Eyüpspor, sözleşmesi sona eren Leo Dubois için veda açıklaması yayınladı.

https://x.com/eyupsporkulubu/status/1936443630916415941

LEO DUBOIS VE EYÜPSPOR PERFORMANSI

Eyüpspor ile geçen sezon 972 dakika sahada kalan sağ bek Leo Dubois, gol ya da asist katkısı yapamamıştı.