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 | Suat Vilgen

Eyüpspor'dan yaklaşan Galatasaray maçı öncesi flaş Berke Özer açıklaması! "İzliyorlar"

Ligde Adana Demirspor'u 6 golle yerle bir eden Eyüpspor cephesinden yaklaşan Galatasaray maçı öncesi sarı-kırmızılı kulüple adı geçen kalecileri Berke Özer için çarpıcı açıklamalar geldi.

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Eyüpspor'dan yaklaşan Galatasaray maçı öncesi flaş Berke Özer açıklaması!
KAYNAK:
Beyaz TV
|
GİRİŞ:
15.04.2025
saat ikonu 08:47
|
GÜNCELLEME:
15.04.2025
saat ikonu 08:51

Süper Lig'in 31. haftasının kapanış maçında evinde Adana Demirspor'u gole boğarak sahadan 6-0 galip ayrılan Eyüpspor'da Asbaşkanı Fatih Kulaksız, maç sonrası Galatasaray ile adı geçen kalecileri Berke Özer hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

"AHMET KUTUCU'YU GALATASARAY'A VERDİK, ŞİMDİ..."

Genç eldiveni Liverpool ve Newcastle United'ın yakından takip ettiğini belirten Kulaksız, "Devre arası Ahmed Kutucu'yu Galatasaray'a verdik, şimdi Berke Özer potansiyel satabileceğimiz bir oyuncu. Evet, Berke'ye bir ilgi var. Bugün sadece Newcastle değil, Liverpool'un scout ekibi de buradaydı" dedi.

Eyüpspor'dan yaklaşan Galatasaray maçı öncesi flaş Berke Özer açıklaması! "İzliyorlar"
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Buna karşın Berke ile ilgili bu resmi bir talep almadıklarını belirten Kulaksız "Kulüplerden bize yazı geliyor, biz onların biletlerini yüklüyoruz. Geliyorlar, izliyorlar. Daha sonra resmi bir teklif gelirse en doğru bilgiyi birinci ağızdan sizlere de veririz." dedi.

Eyüpspor'dan yaklaşan Galatasaray maçı öncesi flaş Berke Özer açıklaması! "İzliyorlar"
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"NEREDE İSTEERSE ORADA OLACAK"

Beyaz TV'ye açıklamalarda bulunan Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ise Galatasaray'ın Berke Özer'e yönelik ilgisini yorumladı. Berke Özer'in dünya genelinde sayılı kalecilerden biri olacağını belirten Özkaya, "Berke gelecek sezon hangi kulüpte olacak?" sorusuna "Berke dünyanın en iyi 10 kalecisinden biri olacak. Berke Özer nerede olmak isterse orada olacak" cevabını verdi.

Sıkça Sorulan Sorular

EYÜPSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Eyüpspor ile Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 27 Nisan'da Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
ETİKETLER
#eyüpsor
#eyüpspor
#eyüpsor
#eyüpspor
#berke özer
#berke özer
#Galatasaray Transferleri
#Spor
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